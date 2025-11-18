50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1975 đến nay

TP.HCM công bố 50 nhà giáo điển hình có nhiều đóng góp, tác động vào sự phát triển của ngành GD-ĐT từ năm 1975 đến nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách này được công bố vào chiều tối 17.11. Theo đó, 50 nhà giáo điển hình đã được lựa chọn từ hàng ngàn nhà giáo, cán bộ quản lý và giảng viên, những người đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục TP.HCM suốt nửa thế kỷ. Nhiều người trong số họ vẫn đang công tác và cũng có những người đã đi xa nhưng di sản giáo dục họ để lại vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy.

Trong số 50 nhà giáo điển hình có những cá nhân mang tính khởi nguồn, dẫn dắt ngành giáo dục thành phố. Đó là ông Lương Lê Đồng, Giám đốc đầu tiên của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau ngày thống nhất, giữ nhiệm kỳ 1975–1976, thuộc thời kỳ Quân quản. Dù chỉ đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhưng ông góp phần định hình bộ máy giáo dục của thành phố trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Hay ông Bùi Thanh Khiết, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM giai đoạn 1976–1978, là một trường hợp đặc biệt. Sinh năm 1924 tại Sa Đéc, ông tham gia Giải phóng quân từ năm 1945, từng bị Pháp bắt, tra tấn và giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Sau thời gian học tập, nghiên cứu ở Liên Xô và trở về miền Nam chiến đấu, ông đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong quân đội và chính quyền cách mạng. Sau ngày 30.4.1975, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định, sau đó đảm nhận vị trí Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trước khi được điều động ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Danh sách cũng ghi nhận đóng góp của ông Lê Quang Vịnh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM năm 1978–1979, người từng là tử tù trong "chuồng cọp" Côn Đảo suốt 15 năm. Sau năm 1975, ông được giao nhiều trọng trách, từ Giám đốc Sở GD-ĐT đến Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đặc biệt, trong số 50 nhà giáo điển hình, ghi dấu trong chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục của thành phố sau ngày đất nước thống nhất còn có bà Trương Thị Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM từ năm 1981 đến năm 1990, là nữ giám đốc duy nhất của ngành GD-ĐT trong 50 năm qua…