Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1975 đến nay

Bích Thanh
Bích Thanh
18/11/2025 05:32 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình có đóng góp nổi bật trong giai đoạn 1975–2025, ghi dấu trong chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục của thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1075 đến nay - Ảnh 1.

TP.HCM công bố 50 nhà giáo điển hình có nhiều đóng góp, tác động vào sự phát triển của ngành GD-ĐT từ năm 1975 đến nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách này được công bố vào chiều tối 17.11. Theo đó, 50 nhà giáo điển hình đã được lựa chọn từ hàng ngàn nhà giáo, cán bộ quản lý và giảng viên, những người đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục TP.HCM suốt nửa thế kỷ. Nhiều người trong số họ vẫn đang công tác và cũng có những người đã đi xa nhưng di sản giáo dục họ để lại vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy.

Trong số 50 nhà giáo điển hình có những cá nhân mang tính khởi nguồn, dẫn dắt ngành giáo dục thành phố. Đó là ông Lương Lê Đồng, Giám đốc đầu tiên của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau ngày thống nhất, giữ nhiệm kỳ 1975–1976, thuộc thời kỳ Quân quản. Dù chỉ đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhưng ông góp phần định hình bộ máy giáo dục của thành phố trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Hay ông Bùi Thanh Khiết, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM giai đoạn 1976–1978, là một trường hợp đặc biệt. Sinh năm 1924 tại Sa Đéc, ông tham gia Giải phóng quân từ năm 1945, từng bị Pháp bắt, tra tấn và giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Sau thời gian học tập, nghiên cứu ở Liên Xô và trở về miền Nam chiến đấu, ông đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong quân đội và chính quyền cách mạng. Sau ngày 30.4.1975, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định, sau đó đảm nhận vị trí Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trước khi được điều động ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Danh sách cũng ghi nhận đóng góp của ông Lê Quang Vịnh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM năm 1978–1979, người từng là tử tù trong "chuồng cọp" Côn Đảo suốt 15 năm. Sau năm 1975, ông được giao nhiều trọng trách, từ Giám đốc Sở GD-ĐT đến Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đặc biệt, trong số 50 nhà giáo điển hình, ghi dấu trong chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục của thành phố sau ngày đất nước thống nhất còn có bà Trương Thị Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM từ năm 1981 đến năm 1990, là nữ giám đốc duy nhất của ngành GD-ĐT trong 50 năm qua…

Danh sách 50 nhà giáo điển hình của ngành giáo dục TP.HCM trong nửa thế kỷ xây dựng, phát triển:

Công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1075 đến nay - Ảnh 2.

Công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1075 đến nay - Ảnh 3.

Công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1075 đến nay - Ảnh 4.

Công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình của TP.HCM từ năm 1075 đến nay - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

50 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản của TP.HCM năm nay có gì đặc biệt?

50 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản của TP.HCM năm nay có gì đặc biệt?

Ngày 7.11, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh sách 50 nhà giáo tiêu biểu nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025.

Bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục

'Giáo dục thành phố chưa bao giờ đặt nặng vấn đề học và thi cử'

Khám phá thêm chủ đề

50 nhà giáo điển hình Sở GD-ĐT TP. HCM 50 nhà giáo điển hình của TP.HCM Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ngày Nhà giáo Việt Nam Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận