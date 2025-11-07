50 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản của TP.HCM năm nay có gì đặc biệt?

Võ Trường Toản là giải thưởng danh giá của ngành GD-ĐT TP.HCM tổ chức trao tặng hàng năm vào dịp lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu. Mỗi cá nhân được trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được nhận bằng khen của UBND TP.HCM. Giải thưởng chỉ được trao một lần trong quá trình công tác.

Đặc biệt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 là năm đầu tiên Sở GD-ĐT thực hiện xét chọn và trao giải cho nhà giáo tiêu biểu của 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương, Rà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập.

Cụ thể ở khu vực 1 (TP.HCM cũ) có 38 nhà giáo tiêu biểu, khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 12 nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng dịp này.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, 50 nhà giáo tiêu biểu nói trên được xét chọn từ 227 cá nhân được các cơ sở giáo dục đề cử tham gia Giải thưởng Võ Trường Toản. Trong đó, bậc mầm non có 48 hồ sơ, tiểu học: 57, THCS: 63, THPT: 35 và hệ giáo dục thường xuyên, phòng văn hóa-xã hội: 24.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trao bằng khen cho các giáo viên đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024 ảnh: Sở GD-ĐT TP.HCM

Theo đó, nhà giáo, cán bộ quản lý được đề cử xét tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 phải đáp ứng các điều kiện: Có thời gian công tác trong ngành giáo dục tối thiểu 15 năm (trường hợp đặc biệt phải có thuyết minh kèm theo), gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành; Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đang cư trú; có tinh thần tự học và sáng tạo; Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề sư phạm; có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố; tiên phong trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá...

Riêng cán bộ quản lý phải đảm bảo các điều kiện: Có kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý tối thiểu 5 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện chưa giải quyết hoặc khiếu kiện kéo dài trong đơn vị.

Nguyên tắc xét tặng giải thưởng đảm bảo tính chính xác, khách quan trong bình xét, tôn vinh cá nhân tiêu biểu dựa theo các tiêu chuẩn cụ thể; đồng thời đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn thông qua hồ sơ, minh chứng.

Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 dự kiến diễn ra vào chiều 19.11.