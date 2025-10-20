Hai giáo viên Việt Nam nhận giải thưởng Nhà giáo dục số

Đoàn Việt Nam được vinh danh cho các hạng mục giải thưởng tại diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á năm 2025 ẢNH: K.B

Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á năm 2025 (ICDL Asia Digital Literacy 2025) tổ chức tại Trường CĐ nghề kỹ thuật Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào cuối tuần qua. Tại đây, EMG Education nhận giải ICDL Premier Partner. Đây là lần thứ 2 liên tiếp EMG Education được vinh danh với giải thưởng này, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng số cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Diễn đàn là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số, đồng thời tạo nên một diễn đàn, nơi các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia công nghệ thông tin và các đơn vị đào tạo chia sẻ những ứng dụng của kỹ năng số và giáo dục số trong khu vực châu Á, cũng như thảo luận về các xu hướng mới của ngành công nghệ thông tin toàn cầu.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của diễn đàn, giáo viên Cao Nguyễn Thảo Nguyên, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM) và Nguyễn Thị Hậu, Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) được vinh danh với giải thưởng Nhà giáo dục số - ICDL Digital Educator Award. Cả 2 giáo viên đều tham gia giảng dạy chương trình tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762- Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030 của UBND TP.HCM.

Giải thưởng nhằm khuyến khích và trao quyền cho các giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giảng dạy. Sáng kiến này hướng đến việc nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng ICT cho đội ngũ nhà giáo, giúp họ sử dụng một cách hiệu quả các công cụ số nhằm cải thiện chất lượng dạy và học.

Đại diện đoàn đại biểu Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hậu đã trình bày tham luận về thành công của chương trình tin học quốc tế ICDL Digital Student khi được triển khai trong môi trường giáo dục Việt Nam, cùng những thay đổi tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao trải nghiệm học tập nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.



