Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hai giáo viên Việt Nam nhận giải thưởng Nhà giáo dục số

Bích Thanh
Bích Thanh
20/10/2025 19:24 GMT+7

Tại diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á 2025 được tổ chức ở Trung Quốc vừa qua, có 2 giáo viên Việt Nam nhận giải thưởng Nhà giáo dục số.

- Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam được vinh danh cho các hạng mục giải thưởng tại diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á năm 2025

ẢNH: K.B

Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á năm 2025 (ICDL Asia Digital Literacy 2025) tổ chức tại Trường CĐ nghề kỹ thuật Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào cuối tuần qua. Tại đây, EMG Education nhận giải ICDL Premier Partner. Đây là lần thứ 2 liên tiếp EMG Education được vinh danh với giải thưởng này, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng số cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Diễn đàn là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số, đồng thời tạo nên một diễn đàn, nơi các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia công nghệ thông tin và các đơn vị đào tạo chia sẻ những ứng dụng của kỹ năng số và giáo dục số trong khu vực châu Á, cũng như thảo luận về các xu hướng mới của ngành công nghệ thông tin toàn cầu.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của diễn đàn, giáo viên Cao Nguyễn Thảo Nguyên, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM) và Nguyễn Thị Hậu, Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) được vinh danh với giải thưởng Nhà giáo dục số - ICDL Digital Educator Award. Cả 2 giáo viên đều tham gia giảng dạy chương trình tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762- Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030 của UBND TP.HCM.

Giải thưởng nhằm khuyến khích và trao quyền cho các giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giảng dạy. Sáng kiến này hướng đến việc nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng ICT cho đội ngũ nhà giáo, giúp họ sử dụng một cách hiệu quả các công cụ số nhằm cải thiện chất lượng dạy và học.

Đại diện đoàn đại biểu Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hậu đã trình bày tham luận về thành công của chương trình tin học quốc tế ICDL Digital Student khi được triển khai trong môi trường giáo dục Việt Nam, cùng những thay đổi tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao trải nghiệm học tập nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.


Tin liên quan

Năm học mới, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các môn khoa học, ngoại ngữ

Năm học mới, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các môn khoa học, ngoại ngữ

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy và học các môn khoa học, ngoại ngữ và các hoạt động giáo dục trong năm học 2025-2026.

Năm học mới, TP.HCM thực hiện mô hình trường học số

Năm học mới, TP.HCM đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường công lập

Khám phá thêm chủ đề

Kỹ năng số giáo viên giáo dục giáo dục số công nghệ chương trình tin học quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận