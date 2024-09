Năm học mới, TP.HCM đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường công lập

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nêu rõ năm học 2024-2025 là năm học Chương trình GDPT 2018 được triển khai ở tất cả các cấp lớp, từ lớp 1 đến lớp 12 và cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới, vì vậy ngành GD-ĐT cần thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm:



1. Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý

Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình GDPT.

2. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng

Trong đó, quan tâm đến đối tượng là người dân tộc thiểu số, học sinh xã đảo, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm tạo điều kiện cho con em công nhân lao động được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non; quản lý chặt chẽ, hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập, tư thục.

4. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Tổ chức tuyển dụng bảo đảm số lượng và chất lượng (ưu tiên tuyển giáo viên mầm non, tiểu học còn thiếu); sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; nghiên cứu tham mưu xây dựng chính sách thu hút, tạo nguồn tuyển dụng giáo viên và hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh, sinh viên noi theo.

6.Tiếp tục xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc"

Nhân rộng mô hình vinh danh học sinh, tạo môi trường để học sinh có thể phát huy được những tố chất, phẩm chất, năng lực của bản thân và thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện học sinh theo Chương trình GDPT 2018.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) trong ngày khai giảng năm học mới BẢO CHÂU



7. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp từng lứa tuổi, góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Nâng cao số lượng và hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ trường học để thu hút đông đảo học sinh tham gia phối hợp xuyên suốt giữa nhà trường, gia đình và địa phương.

8. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu trọng tâm nhằm xây dựng TP.HCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học -công nghệ.

Tiếp tục thực hiện theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành các chương trình, đề án đột phá của TP về giáo dục. Phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh, thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo; phát triển mô hình trường học số, trường học thông minh.

9. Hội nhập quốc tế trong giáo dục

Tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Một giờ học với giáo viên nước ngoài của học sinh TP.HCM ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH



Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, chương trình "Dạy và học toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", tiếp tục mở rộng việc dạy các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn… tùy theo nhu cầu của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên của từng đơn vị.

10. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành GD-ĐT TP.HCM

Tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; triển khai nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến dùng chung.

11. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và GDPT; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018.

12. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập

13. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ, tin học; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Năm học 2024-2025, TP.HCM tiếp tục xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc" ẢNH: NHẬT THỊNH



14. Thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành

Thực hiện đúng nguyên tắc và quy định khen thưởng nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

15. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới, tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục của TP nói riêng, cả nước nói chung.