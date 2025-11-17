Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội

Chưa bao giờ ngành GD-ĐT được trao vị thế như bây giờ

Hôm nay 17.11, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một trong những trường đại học sư phạm đầu ngành, trọng điểm quốc gia. Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã cùng dự lễ với hơn 300 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho 1,6 triệu nhà giáo của cả nước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: "Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình" ẢNH: LÊ ANH

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ một số thành tựu nổi bật mà ngành GD-ĐT đạt được trong 5 năm qua, với những phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên trong toàn ngành. Trong đó có những phong trào thi đua đã xuyên suốt quá trình 80 năm phát triển của ngành, như thi đua "Dạy tốt, học tốt", thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng bày tỏ sự cảm kích trước những quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của toàn dân dành cho ngành GD-ĐT. Giáo dục được định hướng là đột phá chiến lược, quốc sách hàng đầu với nhiệm vụ quan trọng là phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: "Kỷ niệm 20.11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ ngành GD-ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay. GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục".

"Chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng"

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng luật Nhà giáo. Từ xưa tới nay, nghề dạy học vẫn được tôn là nghề cao quý, tôn sư trọng đạo là một giá trị từ truyền thống. Với việc ban hành luật Nhà giáo, việc đề cao người làm giáo dục, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khen thưởng các đơn vị đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc ẢNH: LÊ ANH

Đạo lý, văn hóa, phong tục từ nay được pháp điển hóa, tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp nhà giáo. Đây là vinh dự là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói: "Thật đáng mừng khi thí sinh thi vào các khối ngành sư phạm nhiều hơn và điểm vào các trường sư phạm thuộc nhóm cao nhất như một vài năm gần đây. Đây là điểm chuyển biến tích cực theo chiều sâu của việc phát triển lực lượng nhà giáo, hướng tới tương lai của ngành và của dân tộc".

Vì vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, về phía các nhà giáo "chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng".

Bộ trưởng nói: "Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng. Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Chúng ta cần đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng. Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đang nỗ lực, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ làm tốt những điều đó".