Lời chúc 20.11 ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam: Mạng xã hội tràn ngập lòng biết ơn

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là các thầy cô giáo, đồng thời phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ngày này, nhiều học sinh, sinh viên và toàn xã hội gửi những lời chúc 20.11 dành tặng cho quý thầy cô.

Mạng xã hội ngập tràn lời chúc 20.11

Dù hôm nay chưa chính thức tới ngày 20.11, tuy nhiên trên mạng xã hội đã ngập tràn những lời chúc mừng đặc biệt dành tặng đến những thầy cô giáo. Đó là lời chúc của các bạn học sinh, sinh viên gửi đến thầy cô hiện tại, bên cạnh đó là lời chúc của các cựu học sinh dành cho những thầy giáo, cô giáo cũ của mình.

Ngày 20.11 là dịp hướng về thầy cô

"Nhân ngày 20.11, em xin gửi đến thầy lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn thầy vì đã luôn tận tụy, dạy dỗ và truyền cảm hứng cho chúng em trên hành trình học tập. Em xin chúc thầy luôn giữ vững nhiệt huyết và niềm đam mê trong sự nghiệp trồng người", một tài khoản chia sẻ.

Em Đoan Trang, học sinh một trường cấp 3 ở Huế cũng gửi gắm: "Nhân ngày 20.11, em xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến quý thầy cô. Cảm ơn thầy cô vì những kiến thức, kỹ năng và bài học về đạo đức đã dìu dắt chúng em trên con đường trưởng thành. Chúng em mãi biết ơn công ơn dưỡng dục của thầy cô và mong thầy cô luôn là những người dẫn đường đáng kính, với sự nhiệt huyết và tâm huyết với nghề".

Một tài khoản mạng xã hội cũng dành những lời chúc đầy đặc biệt cho những cô giáo mầm non: "Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2025, xin gửi lời chúc sức khỏe tới các cô giáo trẻ, là người mẹ thứ hai đang nuôi dạy các cháu mẫu giáo, luôn tươi vui trẻ đẹp và luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục trồng người".

Ngập tràn lời chúc, món quà gửi đến quý thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: NVCC

"Nhân ngày 20.11 sắp tới, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô, những người đã, đang và sẽ còn tiếp tục đưa nhiều “chuyến đò” cập bến thành công. Nhờ thầy cô mà mỗi thế hệ học sinh của trường mình đều có thể tự tin bước ra thế giới", lời nhắn của Cổ Ngân, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM) nhận về "mưa tim" trên mạng xã hội.

Những mến thương gửi thầy cô giáo cũ

Không còn ngồi trên ghế nhà trường, tuy nhiên vào mỗi dịp 20.11, anh Thiên Phú (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM vẫn luôn nhớ về ngôi trường cũ ở quê Cà Mau, với những thầy cô giáo đã từng dạy dỗ, dìu dắt anh nên người.

Chàng trai cho biết mỗi bậc học từ mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT rồi đến đại học, mỗi chặng hành trình đi qua với sự dìu dắt của các thầy, cô giáo đã giúp anh có được những bài học quý giá, trưởng thành như hôm nay.

"Ngày 20.11 đến gần, em xin gửi tới các thầy cô giáo của em cũng như thầy cô trên khắp mọi miền đất nước lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc trong hành trình "trồng người" đầy ý nghĩa. Nếu không có các thầy cô, sẽ không có em của ngày hôm nay!", chàng trai chia sẻ.

Nhiều cựu học sinh gửi lời chúc tới những thầy giáo, cô giáo cũ của mình ngày 20.11 ẢNH: NVCC

Tương tự, chị Phan Thị Thanh Thảo (27 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM những ngày này cũng nhớ về mái trường cấp 3 với bạn bè, thầy cô ở Ninh Thuận. Cô gái nói rằng những ngày học cấp 3 chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của mình.

Ngày 20.11, Thanh Thảo muốn dành những lời cảm ơn chân thành, sự biết ơn tới tất cả những thầy cô đã từng dạy dỗ mình. "Chúc quý thầy cô của mình và tất cả những thầy cô sẽ nhận được thật nhiều lời chúc và món quà ý nghĩa 20.11. Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, em mong các thầy cô luôn hạnh phúc với nghề, dồi dào sức khỏe", chị Thảo nhắn nhủ.

