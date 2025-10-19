Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Một nửa thế giới

Lời chúc ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương

Cao An Biên
Cao An Biên
19/10/2025 05:30 GMT+7

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp nhiều người gửi những món quà cùng lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10 dành cho những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của mình.

Thông qua những lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10, nhiều người bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho bà, cho mẹ, cho vợ, người yêu, cô giáo… Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân những đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam trong gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước.

Lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào dành cho 'một nửa thế giới' - Ảnh 1.

Thông qua những lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10, nhiều người bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của mình

Ngày 20 tháng 10, xin chúc những người phụ nữ tôi yêu…

Dịp 20 tháng 10, anh Nguyễn Vũ Nhật Thịnh (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM dành những lời chúc dễ thương cho bạn gái của mình: "Ngày 20 tháng 10 này, chúc em có một ngày thật đẹp và thật vui. Mong em luôn khỏe mạnh, bình an, được làm những điều em thích và sống cuộc đời em muốn, và trên hành trình ấy, luôn có anh bên cạnh. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã 5 năm, rồi sẽ đến 10 năm thôi. Anh chỉ mong sau này chúng ta vẫn mãi có nhau, yêu nhau bình lặng như vậy em nhé!".

Anh Triệu Văn Thiện (27 tuổi) đang sống và làm việc ở Đắk Lắk dành lời chúc đầy tình cảm cho mẹ vào dịp 20 tháng 10 năm nay: "Gia đình mình có 4 thành viên, mẹ là "bông hoa" duy nhất. Với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Dịp 20 tháng 10, con chúc mẹ mọi điều tốt đẹp nhất, mong mẹ lúc nào cũng vui, khỏe và hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ thật nhiều!".

Chị Hải My (31 tuổi) làm công việc kinh doanh tại TP.HCM dành lời chúc đến bà của mình: "Ngày 20 tháng 10, con chúc bà thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, sống hạnh phúc bên con cháu. Con cảm ơn bà vì bà là người bà tuyệt vời nhất của con, lúc nào cũng yêu thương và ở bên cạnh con".

Lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào dành cho 'một nửa thế giới' - Ảnh 2.

Anh Nhật Thịnh dành những lời chúc đầy tình cảm cho "nửa kia" dịp 20 tháng 10

ẢNH: NVCC

"Không chỉ hôm nay mà mỗi ngày trôi qua, anh đều mong em luôn hạnh phúc và bình yên. Cảm ơn em đã luôn bên anh, đã luôn dịu dàng và kiên nhẫn, cùng anh xây đắp gia đình. Chúc em một ngày 20 tháng 10 thật trọn vẹn và đáng nhớ!", anh Trung Hiếu dành lời chúc cho vợ.

"Nhân ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi xin chúc tất cả những người phụ nữ Việt có thể thực hiện được những ước mơ của mình. Nếu có một ước mơ nào đó, hãy nỗ lực thực hiện nó bằng sự kiên trì, chưa bao giờ là quá muộn dù bạn ở độ tuổi nào", chị Kiki Phụng (39 tuổi) chia sẻ.

Lời chúc đặc biệt dành cho mẹ

Anh Võ Minh Thành (27 tuổi) quê ở An Giang (Kiên Giang cũ) dịp 20 tháng 10 năm ngoái đã gây sốt mạng xã hội với clip xúc động, khi lần đầu tiên trong đời tặng quà cho mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhận được món quà, bà Thị Lập (51 tuổi) khi đó đã không giấu được xúc động, rớm nước mắt trước những chia sẻ ấm áp, chân tình của cậu con trai. "Mình đi bộ đội ở xa, lâu lâu mới có dịp về thăm mẹ. Dịp đó, trước ngày trở lại với nhiệm vụ, mình quyết định tặng mẹ món quà ngày 20 tháng 10 lần đầu trong đời. Thấy mẹ rơi nước mắt, mình cũng xúc động theo", anh Minh Thành nhớ lại.

Lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào dành cho 'một nửa thế giới' - Ảnh 3.

Khoảnh khắc anh Thành lần đầu tặng quà 20 tháng 10 cho mẹ gây sốt mạng xã hội

ẢNH: NVCC

Chia sẻ clip lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình, anh Thành bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều người bày tỏ sự yêu quý trước tình cảm của anh dành cho mẹ. Một số người để lại bình luận chia sẻ kỷ niệm về ngày 20 tháng 10 cùng bà, cùng mẹ của mình.

Năm nay, anh Thành công tác ở Hà Nội, ngày Phụ nữ Việt Nam không ở cạnh mẹ. Nhà có 3 anh em, tuy nhiên, anh và người em gái thứ hai đi làm, đi học xa, chỉ còn em út ở cạnh mẹ. Ba anh cũng vừa mất cách đây không lâu.

Anh lúc nào cũng lo lắng, luôn nghĩ về mẹ. Dịp 20 tháng 10 này, anh chàng dành những lời chúc đặc biệt tới mẹ của mình: "Con chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe. Con lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe. Mẹ chờ ngày con về thăm nhen!".

Tin liên quan

Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ: 'Tôi được nuôi lớn từ món ăn Việt'

Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ: 'Tôi được nuôi lớn từ món ăn Việt'

Trở lại Việt Nam lần này, Amanda Nguyen - người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ nói rằng văn hóa, ẩm thực Việt đã 'ăn sâu' vào cô.

Ngày của mẹ: Người phụ nữ 100 kg chuyên 'nghề làm mẹ' đã thay đổi thế nào?

Tặng gì ngày 20.10? Cách phái nam chọn quà cho mẹ, 'nửa kia', đồng nghiệp

Khám phá thêm chủ đề

ngày 20 tháng 10 ngày 20/10 lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10 quà tặng 20/10 lời chúc ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam ngày phụ nữ việt nam là ngày gì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận