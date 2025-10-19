Lời chúc ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương

Thông qua những lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10, nhiều người bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho bà, cho mẹ, cho vợ, người yêu, cô giáo… Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân những đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam trong gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước.

Thông qua những lời chúc ý nghĩa ngày 20 tháng 10, nhiều người bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của mình

Ngày 20 tháng 10, xin chúc những người phụ nữ tôi yêu…

Dịp 20 tháng 10, anh Nguyễn Vũ Nhật Thịnh (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM dành những lời chúc dễ thương cho bạn gái của mình: "Ngày 20 tháng 10 này, chúc em có một ngày thật đẹp và thật vui. Mong em luôn khỏe mạnh, bình an, được làm những điều em thích và sống cuộc đời em muốn, và trên hành trình ấy, luôn có anh bên cạnh. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã 5 năm, rồi sẽ đến 10 năm thôi. Anh chỉ mong sau này chúng ta vẫn mãi có nhau, yêu nhau bình lặng như vậy em nhé!".

Anh Triệu Văn Thiện (27 tuổi) đang sống và làm việc ở Đắk Lắk dành lời chúc đầy tình cảm cho mẹ vào dịp 20 tháng 10 năm nay: "Gia đình mình có 4 thành viên, mẹ là "bông hoa" duy nhất. Với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Dịp 20 tháng 10, con chúc mẹ mọi điều tốt đẹp nhất, mong mẹ lúc nào cũng vui, khỏe và hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ thật nhiều!".

Chị Hải My (31 tuổi) làm công việc kinh doanh tại TP.HCM dành lời chúc đến bà của mình: "Ngày 20 tháng 10, con chúc bà thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, sống hạnh phúc bên con cháu. Con cảm ơn bà vì bà là người bà tuyệt vời nhất của con, lúc nào cũng yêu thương và ở bên cạnh con".

Anh Nhật Thịnh dành những lời chúc đầy tình cảm cho "nửa kia" dịp 20 tháng 10 ẢNH: NVCC

"Không chỉ hôm nay mà mỗi ngày trôi qua, anh đều mong em luôn hạnh phúc và bình yên. Cảm ơn em đã luôn bên anh, đã luôn dịu dàng và kiên nhẫn, cùng anh xây đắp gia đình. Chúc em một ngày 20 tháng 10 thật trọn vẹn và đáng nhớ!", anh Trung Hiếu dành lời chúc cho vợ.

"Nhân ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi xin chúc tất cả những người phụ nữ Việt có thể thực hiện được những ước mơ của mình. Nếu có một ước mơ nào đó, hãy nỗ lực thực hiện nó bằng sự kiên trì, chưa bao giờ là quá muộn dù bạn ở độ tuổi nào", chị Kiki Phụng (39 tuổi) chia sẻ.

Lời chúc đặc biệt dành cho mẹ

Anh Võ Minh Thành (27 tuổi) quê ở An Giang (Kiên Giang cũ) dịp 20 tháng 10 năm ngoái đã gây sốt mạng xã hội với clip xúc động, khi lần đầu tiên trong đời tặng quà cho mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhận được món quà, bà Thị Lập (51 tuổi) khi đó đã không giấu được xúc động, rớm nước mắt trước những chia sẻ ấm áp, chân tình của cậu con trai. "Mình đi bộ đội ở xa, lâu lâu mới có dịp về thăm mẹ. Dịp đó, trước ngày trở lại với nhiệm vụ, mình quyết định tặng mẹ món quà ngày 20 tháng 10 lần đầu trong đời. Thấy mẹ rơi nước mắt, mình cũng xúc động theo", anh Minh Thành nhớ lại.

Khoảnh khắc anh Thành lần đầu tặng quà 20 tháng 10 cho mẹ gây sốt mạng xã hội ẢNH: NVCC

Chia sẻ clip lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình, anh Thành bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều người bày tỏ sự yêu quý trước tình cảm của anh dành cho mẹ. Một số người để lại bình luận chia sẻ kỷ niệm về ngày 20 tháng 10 cùng bà, cùng mẹ của mình.

Năm nay, anh Thành công tác ở Hà Nội, ngày Phụ nữ Việt Nam không ở cạnh mẹ. Nhà có 3 anh em, tuy nhiên, anh và người em gái thứ hai đi làm, đi học xa, chỉ còn em út ở cạnh mẹ. Ba anh cũng vừa mất cách đây không lâu.

Anh lúc nào cũng lo lắng, luôn nghĩ về mẹ. Dịp 20 tháng 10 này, anh chàng dành những lời chúc đặc biệt tới mẹ của mình: "Con chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe. Con lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe. Mẹ chờ ngày con về thăm nhen!".