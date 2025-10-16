Tặng gì ngày 20.10? Cách phái nam chọn quà cho mẹ, 'nửa kia', đồng nghiệp

Ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, một dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân những đóng góp của những người phụ nữ Việt trong gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước. Đây là dịp đặc biệt để mọi người tặng hoa, quà hay những lời chúc, thể hiện sự trân trọng và yêu thương đối với bà, mẹ, chị, em gái và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của mình.

Ngày 20.10, con tặng mẹ…

Nhiều năm qua, cứ đến dịp 20.10, anh Triệu Thiện (27 tuổi) luôn dành tặng những món quà đặc biệt dành cho mẹ. Câu hỏi "tặng gì ngày 20.10" luôn khiến anh chàng dành nhiều tuần để suy nghĩ, lựa chọn món quà phù hợp.

Mỗi dịp 20.10, anh Thiện đều tặng cho mẹ một món quà ý nghĩa ẢNH: NVCC

"Có năm mình tặng cho mẹ đôi giày để chạy bộ, có năm mình tặng cho mẹ chiếc bánh kem… Lúc nào nhận quà, mẹ cũng cười tươi, hạnh phúc. Đó cũng là hạnh phúc của người làm con như mình!", anh Thiện chia sẻ.

Khoảng 1 tuần trước ngày Phụ nữ Việt Nam, anh Thiện bắt đầu tìm kiếm ý tưởng để tặng quà cho mẹ cũng như bạn gái. Theo anh, trên các trang mạng xã hội, chỉ cần gõ từ khóa "quà tặng 20.10", "tặng gì 20.10", "món quà ý nghĩa ngày 20.10"... sẽ xuất hiện nhiều gợi ý về các món quà dành cho phái nữ dịp này.

Các món quà đa dạng, từ hoa, các món quà handmade dễ thương, các giỏ quà trái cây, hộp quà tặng đặc sản địa phương đến những món quà đắt tiền như trang sức, vàng bạc… Sau khi lựa chọn, cân nhắc, anh dự định 20.10 năm nay sẽ mua tặng cho mẹ một đôi giày, vừa thiết thực, vừa ý nghĩa.

"Gia đình mình có 4 thành viên, mẹ là "bông hoa" duy nhất. Với mình, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Dịp 20.10, con chúc mẹ mọi điều tốt đẹp nhất, mong mẹ lúc nào cũng vui, khỏe và hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ thật nhiều!", anh chàng nhắn nhủ.

Anh Thiện (mặc áo đen, bên trái) và gia đình ẢNH: NVCC

Tú Nam (23 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM thì cho biết bản thân vừa tìm được một món quà tặng cho bạn gái dịp 20.10 này. Anh tiết lộ đó là một chiếc đèn ngủ xinh xắn, kèm theo một bó hoa.

Đây là năm thứ hai anh và bạn gái quen nhau, cũng là lần thứ hai anh tặng quà cho "nửa kia" dịp này. "Mình thường ưu tiên những món quà có giá trị kỷ niệm, giá trị sử dụng hơn. Tất nhiên, một chút hoa sẽ tăng thêm phần lãng mạn", anh nói.

Làm văn phòng tại TP.HCM, anh Nam cũng cho biết với các đồng nghiệp nữ, anh và nhiều đồng nghiệp nam cũng có kế hoạch mời các chị em một bữa ăn trưa vào dịp 20.10.

Phái nữ thích quà gì?

Trả lời cho câu hỏi này, chị Dung Phan (27 tuổi) hiện là nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết bất cứ món quà nào nhận được vào ngày 20.10, chị đều vô cùng trân trọng. Bởi, đó là tấm lòng của người tặng.

Nhiều người tặng hoa cho đồng nghiệp dịp 20.10 ẢNH: C.A.B

"Những năm trước, tôi thường được đồng nghiệp tặng hoa, bánh kẹo. Người yêu thì dẫn đi ăn, cũng tặng một số món quà xinh xắn như túi xách, nến thơm, giỏ trái cây… Tôi thích những món quà handmade nhỏ nhỏ xinh xinh", cô gái bày tỏ.

Với người đã có gia đình như bà Dương Trang (54 tuổi), món quà 20.10 ý nghĩa nhất chính là nhìn chồng và các con, cháu trong nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau.

Thường vào dịp này, bà thường cùng người thân đi ăn tại một nhà hàng nào đó, cũng nhận được những món quà, lời chúc từ bạn bè, chồng và các con. "Chồng tôi không phải là một người giỏi ăn nói, cũng không chúc 20.10, nhưng tình cảm được thể hiện qua hành động", bà cười, chia sẻ.

20.10 là dịp để mọi người tặng hoa, quà hay những lời chúc, thể hiện sự trân trọng và yêu thương đối với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của mình ẢNH: C.A.B

Dịp 20.10 năm nay, bạn có ý tưởng chọn món quà nào để tặng cho "một nửa thế giới". Hãy chia sẻ với Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.