Đừng lỡ! Mai Hân ‘khao’ phái đẹp sale khủng ngày 20.10

"Săn" sale sâu: sắc đẹp tự tin từ trong ra ngoài

Không chỉ là giảm giá "cho có", Mai Hân Mỹ Phẩm đã mạnh tay áp dụng mức ưu đãi trên diện rộng, từ sản phẩm chăm sóc cơ bản đến các dòng chuyên biệt, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của tín đồ skincare. Đặc biệt, "cơn lốc" ưu đãi sẽ đổ bộ trong hai ngày 15 và 25.10.

Codeage: Thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng này giảm 15% cho tất cả sản phẩm. Đây là cơ hội vàng để chị em đầu tư cho sức khỏe và làn da từ sâu bên trong.

- "Giải quyết" Nỗi Lo Về Sẹo: Dòng sản phẩm chuyên biệt về sẹo được ưu đãi hấp dẫn với Kem Scar Esthetique giảm 20% và Gel Rejuvasil giảm 15% cho mọi dung tích, kèm theo nhiều phần quà thiết thực. Pageone - Giảm Giá "Sốc" Đến 50%: Một trong những ưu đãi không thể bỏ qua chính là Pageone với mức giảm tới 50% toàn bộ sản phẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da chất lượng với giá "hời", đây chắc chắn là thời điểm lý tưởng nhất.

Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc sale nửa giá

Chào đón tân binh: Thêm 2 thương hiệu mới đầy hứa hẹn

Không chỉ giảm giá sản phẩm quen thuộc, Mai Hân còn giới thiệu hai "người bạn" mới toanh trong thế giới dược mỹ phẩm và ưu đãi ngay lập tức GIẢM 20% cho cả hai trong tháng này:

Frezyderm (Hy Lạp): Thương hiệu dược mỹ phẩm từ Hy Lạp với các công trình nghiên cứu chuyên sâu, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao cho mọi vấn đề về da.

FrezyDerm “chào sân” Mai Hân mỹ phẩm với giá ưu đãi 20%

MD Care (Việt Nam): Một đại diện "made in Vietnam" chất lượng cao, được nghiên cứu và phát triển riêng biệt cho đặc điểm làn da người Việt.

Deal giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

"Thứ 5 vui vẻ": Nhận quà tặng "xịn" giá trị khủng

Bên cạnh việc giảm giá "đã tay," Mai Hân còn tri ân khách hàng bằng chương trình "Thứ 5 vui vẻ" hàng tuần với những phần quà tặng cực kỳ giá trị:

Ngày 9.10: Hóa đơn từ 3 triệu đồng , rinh ngay Hộp Mặt Nạ Siêu Collagen Arocell trị giá 700.000 đồng .

Hóa đơn từ , rinh ngay Hộp Mặt Nạ Siêu Collagen Arocell trị giá . Ngày 16.10: Hóa đơn 3 triệu đồng , tặng ngay Kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa da vùng mắt Frezyderm Eye Balm trị giá 695.000 đồng .

Hóa đơn , tặng ngay Kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa da vùng mắt Frezyderm Eye Balm trị giá . Ngày 23.10: Hóa đơn từ 3 triệu đồng, sở hữu ngay Kem chống nắng kiềm dầu có màu Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face 50+ trị giá 950.000 đồng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và "chớp deal" tại website maihan.vn







