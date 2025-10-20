Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Một nửa thế giới

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Mạng xã hội ngập tràn những lời chúc đặc biệt

Cao An Biên
Cao An Biên
20/10/2025 06:00 GMT+7

Hôm nay 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam. Ngay lúc này, mạng xã hội ngập tràn những lời chúc dành tặng cho những người phụ nữ.

Đó là những lời chúc đầy ngọt ngào và tình cảm ngày 20.10 gửi đến những người phụ nữ Việt Nam nói chung, là những người bà, người mẹ, người vợ hay người yêu, là lời chúc dành tặng cô giáo, những người phụ nữ đặc biệt đối với mỗi người.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Mạng xã hội đang ngập tràn những lời chúc đặc biệt - Ảnh 1.

Những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho "một nửa thế giới" đang ngập tràn mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, tài khoản Thắng Anh chia sẻ: "Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Xin gửi ngàn đóa hoa tươi thắm cùng những món quà xinh xắn đến những người phụ nữ tuyệt vời nhất!

Chúc bạn luôn rạng rỡ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Mỗi ngày của bạn đều là một ngày ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp. Mỗi khoảnh khắc đều ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Hãy luôn tự tin, xinh đẹp và tỏa sáng như những bông hoa rực rỡ nhất! Cảm ơn vì đã là một phần tuyệt vời nhất của cuộc sống này!".

Một tài khoản khác nhắn nhủ thông điệp ý nghĩa: "Tháng 10 lại về, mang theo sắc hồng dịu dàng và những lời yêu thương gửi đến một nửa xinh đẹp của thế giới. Đây cũng chính là khoảng thời gian để chúng ta nói ra những lời tốt đẹp vẫn còn giữ trong tim.

Đó còn là những lời cảm ơn, trân trọng và yêu thương chân thành nhất dành cho những người phụ nữ tuyệt vời đã luôn hiện diện, vun đắp và lan tỏa yêu thương trong cuộc sống này. Đừng ngần ngại gửi những lời yêu thương chân thành nhất đến người phụ nữ bạn trân quý trong dịp đặc biệt này nhé!".

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Mạng xã hội đang ngập tràn những lời chúc đặc biệt - Ảnh 2.

Những bó hoa, món quà đặc biệt dành cho những người phụ nữ Việt Nam hôm nay

ẢNH: C.A.B

Nickname Nguyễn Thắng bày tỏ: "Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 Thương chúc một nửa thế giới luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé! Yêu thương!".

"Kính chúc các chị em luôn nở rộ như những đóa hoa, tỏa sáng với vẻ đẹp, tài năng và sự tự tin của mình. Chúc các bạn mãi an vui, hạnh phúc trọn vẹn và chinh phục mọi đỉnh cao mơ ước nha", tài khoản Hoàng Thắng dành những lời đầy chân tình đến "một nửa thế giới".

Ngày 20.10 năm nay, bạn có lời chúc nào dành tặng cho những người phụ nữ mình yêu? Hãy chia sẻ với Báo Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

Chàng rể Việt, giám đốc khách sạn 5 sao ở Úc: Tình yêu đặc biệt 26 năm với cô gái Hà Nội

Chàng rể Việt, giám đốc khách sạn 5 sao ở Úc: Tình yêu đặc biệt 26 năm với cô gái Hà Nội

Đối diện ngay văn phòng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth (Úc) chính là khách sạn 5 sao Duxton, trùng hợp thay khi vị Tổng giám đốc điều hành khách sạn lớn nhất ở Tây Úc này - ông Riaz Mahmood (người Ấn Độ - 63 tuổi) - là một chàng rể Việt Nam.

Lời chúc ngày 20 tháng 10: Điều ngọt ngào gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương

Bí quyết trẻ trung của người phụ nữ 72 tuổi được gọi là 'cô gái 27 tuổi'

Khám phá thêm chủ đề

phụ nữ việt nam ngày 20/10 chúc mừng ngày phụ nữ việt nam mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận