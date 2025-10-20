Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Mạng xã hội ngập tràn những lời chúc đặc biệt

Đó là những lời chúc đầy ngọt ngào và tình cảm ngày 20.10 gửi đến những người phụ nữ Việt Nam nói chung, là những người bà, người mẹ, người vợ hay người yêu, là lời chúc dành tặng cô giáo, những người phụ nữ đặc biệt đối với mỗi người.

Những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho "một nửa thế giới" đang ngập tràn mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, tài khoản Thắng Anh chia sẻ: "Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Xin gửi ngàn đóa hoa tươi thắm cùng những món quà xinh xắn đến những người phụ nữ tuyệt vời nhất!

Chúc bạn luôn rạng rỡ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Mỗi ngày của bạn đều là một ngày ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp. Mỗi khoảnh khắc đều ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Hãy luôn tự tin, xinh đẹp và tỏa sáng như những bông hoa rực rỡ nhất! Cảm ơn vì đã là một phần tuyệt vời nhất của cuộc sống này!".

Một tài khoản khác nhắn nhủ thông điệp ý nghĩa: "Tháng 10 lại về, mang theo sắc hồng dịu dàng và những lời yêu thương gửi đến một nửa xinh đẹp của thế giới. Đây cũng chính là khoảng thời gian để chúng ta nói ra những lời tốt đẹp vẫn còn giữ trong tim.

Đó còn là những lời cảm ơn, trân trọng và yêu thương chân thành nhất dành cho những người phụ nữ tuyệt vời đã luôn hiện diện, vun đắp và lan tỏa yêu thương trong cuộc sống này. Đừng ngần ngại gửi những lời yêu thương chân thành nhất đến người phụ nữ bạn trân quý trong dịp đặc biệt này nhé!".

Những bó hoa, món quà đặc biệt dành cho những người phụ nữ Việt Nam hôm nay ẢNH: C.A.B

Nickname Nguyễn Thắng bày tỏ: "Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 Thương chúc một nửa thế giới luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé! Yêu thương!".

"Kính chúc các chị em luôn nở rộ như những đóa hoa, tỏa sáng với vẻ đẹp, tài năng và sự tự tin của mình. Chúc các bạn mãi an vui, hạnh phúc trọn vẹn và chinh phục mọi đỉnh cao mơ ước nha", tài khoản Hoàng Thắng dành những lời đầy chân tình đến "một nửa thế giới".

Ngày 20.10 năm nay, bạn có lời chúc nào dành tặng cho những người phụ nữ mình yêu? Hãy chia sẻ với Báo Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.