Bí quyết trẻ trung của người phụ nữ 72 tuổi được gọi là 'cô gái 27 tuổi'

5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hoa (ở TP.HCM) đã ra khỏi giường, mặc quần áo, mang giày rồi đạp xe tập thể dục. Sau khoảng 25 km vi vu quanh thành phố, bà gặp gỡ bạn bè, uống cà phê, ăn sáng và trò chuyện rôm rả. Người phụ nữ có bóng lưng thẳng tắp, dáng người thanh thoát và gương mặt luôn rạng rỡ. "Cô gái 27 tuổi" năm nay đã... 72 tuổi và nhiều người ngỡ ngàng khi nghe bà chia sẻ bí quyết trẻ trung của mình.

Bí quyết trẻ trung cho chị em phụ nữ

Bà Hoa có cửa hàng gạo và thức ăn chó mèo trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, buôn bán đã hơn 30 năm. Công việc bộn bề và gần như phải làm liên tục trong không gian nhỏ đầy ắp hàng hoá, bà Hoa thấy mình trẻ lại, được sống là chính mình nhờ những buổi sáng đạp xe gần gũi với thiên nhiên.

"Khoảng 15 năm trước, tôi bắt đầu tập thể dục bằng xe đạp, trước đó tôi từng tập dưỡng sinh", bà Hoa nói.

"Cô gái 27 tuổi" rạng rỡ và khỏe khoắn trong trang phục đạp xe Ảnh: Phan Diệp

Bí quyết đầu tiên để có sức khỏe tốt ở "tuổi xưa nay hiếm" của bà Hoa là tập thể dục đều đặn. Mỗi ngày, sau khi đạp xe về, bà dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra cửa hàng làm việc đến tối mịt. Cuối tuần, bà hẹn bạn bè đạp những quãng đường xa hơn ra ngoại ô thành phố.

Khi vừa qua tuổi 50, da mặt của bà bị sạm nám. Nhiều người khuyên bà không nên đạp xe nhiều vì sợ nắng khiến da xấu đi. Nhưng ngược lại, cũng nhờ chăm đón nắng sớm ngoài trời mỗi buổi sáng, vết nám biến mất, giờ chỉ còn đôi má căng bóng và hồng hào. "Tập thể dục giá rẻ hơn tiền mua những đơn thuốc", bà Hoa bày tỏ.

Ngoài tập thể thao, bí quyết thứ 2 giúp bà khỏe mạnh là duy trì lối sống tích cực. Người già nếu rảnh rỗi quá lại hay suy nghĩ nhiều. Do đó, được làm việc, bận rộn cả ngày dù tuổi đã cao lại khiến bà thấy mình vẫn tạo ra giá trị, được cống hiến. Yêu thú cưng, bà nuôi mèo trong nhà. Ngoài việc bán gạo, bà còn kinh doanh thêm thức ăn, phụ kiện cho chó mèo.

Người phụ nữ 72 tuổi vẫn làm việc hăng say mỗi ngày Ảnh: Phan Diệp

Sống lạc quan, với nụ cười tự nhiên toát ra từ tâm hồn nên bà Hoa dễ kết bạn - những người bạn trong cộng đồng đạp xe ở TP.HCM mà bà xem như người thân. Trong nhóm bạn thường rủ nhau đạp xe tập thể dục mỗi sáng, bà Hoa là người lớn tuổi nhất nhưng là người truyền nhiều năng lượng tích cực cho những người nhỏ hơn. Chị Thu Phan (43 tuổi) là một trong số đó.

Chị Thu Phan còn nhớ lần đầu tiên gặp bà Hoa hồi năm 2021. Khi đó, chị mới bắt đầu tập thể dục bằng xe đạp. Thấy chị đạp xe một mình trên đường Võ Văn Kiệt, bà Hoa chủ động bắt chuyện. "Được một đoạn, khi chuẩn bị lên dốc cầu thì cô bứt tốc, đạp vượt lên lướt qua tôi rất nhanh khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi nghĩ trong đầu, sao cô lớn tuổi mà đạp xe khỏe đến vậy", chị Thu Phan kể.

Nếu còn trẻ, đừng ngại bắt đầu!

Ở tuổi 72, bà Hoa đi khám bác sĩ bảo mọi chỉ số trong cơ thể đều tốt, hiện không có bệnh người già như huyết áp, tiểu đường… Hiện tại, bà chỉ dùng một số loại thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin, không dùng nhiều mỹ phẩm, ra đường chỉ dùng kem chống nắng.

Bà Hoa đạp xe tập thể dục mỗi sáng, duy trì gần 15 năm qua - đây là 1 trong 2 bí quyết trẻ trung của bà Ảnh: Phan Diệp

Bà Hoa tự nhận mình "can đảm". Khi bà có thể đạp xe ngoài đường phố trong tình trạng xe cộ đông đúc như ở TP.HCM hiện nay. Sở dĩ bà tự tin là bởi thấy mình vẫn rất minh mẫn, có đôi mắt sáng và chân tay linh hoạt để xử lý những tình huống bất ngờ.



Nếu người già chưa có kinh nghiệm, mới bắt đầu đạp thì có thể sẽ gây nguy hiểm. Vì thế, dù biết là tốt nhưng bà không khuyến khích những người già ở độ tuổi bà bắt đầu đạp xe ngoài đường. Thay vào đó là những nơi như công viên, khu phố ít xe cộ hơn.

Ông Trần Anh Ngọc (60 tuổi) - một người bạn trong nhóm đạp xe của bà Hoa chia sẻ: "Thời trẻ, phần vì công việc, phần vì bận chăm sóc con nhỏ nên ai cũng trì hoãn việc tập thể dục. Tuy nhiên, tôi cho rằng con người cần phải vận động, quan trọng là biết sắp xếp thời gian".



Bà Hoa, chị Thu Phan và ông Ngọc "nạp pin" cho cơ thể buổi sáng bằng cách tập thể dục rồi sau đó mới làm việc Ảnh: Phan Diệp

Hoà đồng, thân thiện nên bà Hoa có nhiều người bạn bằng tuổi con cháu mình Ảnh: Phan Diệp

Bà Hoa tiếp lời, sắp xếp thời gian ở đây là phải quyết tâm chọn lựa và hành động điều mình cho là tốt. Bà lấy ví dụ, mọi người có thể ngồi và cầm điện thoại lướt xem những video hay tin tức trên mạng xã hội 30 phút hay 60 phút trôi qua rất nhanh. Có thể khi buông điện thoại, mọi người chẳng nhớ mình đã xem những gì.

"Thử đặt điện thoại xuống và đi bộ, chạy bộ hay đạp xe… Ngày đầu tiên 30 phút, ngày thứ 2 tăng lên 35 phút… cứ thế theo kế hoạch của mình", bà Hoa nói.

Còn nhớ thời dịch Covid-19 năm 2021, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội không thể ra ngoài, bà mua rulo về để đạp xe trong nhà. Có thời gian khi bà chăm sóc chồng bệnh ở bệnh viện, không có thời gian đi tập thể dục, bà chọn cách leo 7 tầng lầu bằng thang bộ.

Hôm nào quá bận không thể đạp xe buổi sáng, khi làm việc nhà, bà chủ động đi nhanh, thao tác nhanh hơn để người ra mồ hôi. "Tất cả đều sẽ có cách hết, chỉ cần mọi người chịu bắt đầu", bà Hoa nhắn nhủ.