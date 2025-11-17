Chủ tịch nước: 'Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách'

Sáng nay, 17.11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 8 (2025 - 2030). Sự kiện được tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.



Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục ẢNH: LÊ ANH

Cần triển khai hiệu quả luật Nhà giáo

Tại đây Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lời tri ân sâu sắc các thế hệ nhà giáo, đồng thời biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục.

Theo Chủ tịch nước, chúng ta tự hào về những thành tựu to lớn của giáo dục Việt Nam đã đạt được, nhưng cũng phải nhìn nhận đúng những hạn chế để vươn lên. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết trong phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: LÊ ANH

Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về GD-ĐT, và mới nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới và kiến tạo phát triển GD-ĐT.

Thứ hai, cần triển khai có hiệu quả luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Thứ ba, phải tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. "Theo tôi, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là giáo dục về đạo đức. Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới kiến thức và kỹ năng", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.

Phấn đấu vào nhóm 20 nước có nền giáo dục phát triển

Một số nhiệm vụ khác Chủ tịch nước giao cho ngành GD-ĐT là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD-ĐT. Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao…

Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Phấn đấu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân chất lượng, trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Nhận nhiệm vụ từ Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đến năm 2045 Việt Nam ở trong nhóm 20 nước có nền giáo dục phát triển nhất thế giới là một thử thách lớn. Đây cũng là một nhiệm vụ mà Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị cũng đã xác định và giao cho ngành GD-ĐT.

"Đó là một trọng trách, một thử thách nhưng cũng là một niềm vẻ vang và toàn ngành sẽ ra sức phấn đấu để đạt được mục tiêu này. Mong tất cả các nhà giáo sẽ cố gắng để đạt được các mục tiêu lớn Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.