Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chủ tịch nước: 'Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách'

Quý Hiên
Quý Hiên
17/11/2025 14:38 GMT+7

'Theo tôi điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là đạo đức. Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới kiến thức và kỹ năng', Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.

Sáng nay, 17.11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 8 (2025 - 2030). Sự kiện được tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường: Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách… - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục

ẢNH: LÊ ANH

Cần triển khai hiệu quả luật Nhà giáo

Tại đây Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lời tri ân sâu sắc các thế hệ nhà giáo, đồng thời biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục.

Theo Chủ tịch nước, chúng ta tự hào về những thành tựu to lớn của giáo dục Việt Nam đã đạt được, nhưng cũng phải nhìn nhận đúng những hạn chế để vươn lên. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết trong phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường: Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách… - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường

ẢNH: LÊ ANH

Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về GD-ĐT, và mới nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới và kiến tạo phát triển GD-ĐT.

Thứ hai, cần triển khai có hiệu quả luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Thứ ba, phải tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. "Theo tôi, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là giáo dục về đạo đức. Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới kiến thức và kỹ năng", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.

Phấn đấu vào nhóm 20 nước có nền giáo dục phát triển 

Một số nhiệm vụ khác Chủ tịch nước giao cho ngành GD-ĐT là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD-ĐT. Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao…

Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Phấn đấu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân chất lượng, trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Nhận nhiệm vụ từ Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đến năm 2045 Việt Nam ở trong nhóm 20 nước có nền giáo dục phát triển nhất thế giới là một thử thách lớn. Đây cũng là một nhiệm vụ mà Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị cũng đã xác định và giao cho ngành GD-ĐT.

"Đó là một trọng trách, một thử thách nhưng cũng là một niềm vẻ vang và toàn ngành sẽ ra sức phấn đấu để đạt được mục tiêu này. Mong tất cả các nhà giáo sẽ cố gắng để đạt được các mục tiêu lớn Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Tin liên quan

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường 'bức ảnh đặc biệt'

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tặng Chủ tịch nước Lương Cường 'bức ảnh đặc biệt'

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội), đã trân trọng tặng Chủ tịch nước Lương Cường bức ảnh đặc biệt chụp với 22 cháu Làng Nủ, những đứa trẻ sống sót sau trận lũ được ông nhận nuôi đến năm 18 tuổi.

Chủ tịch nước: Việt Nam mang đến ổn định và cơ hội thành công bền vững

Khám phá thêm chủ đề

Bộ GD-ĐT Lương Cường ngày Nhà giáo Việt Nam chủ tịch nước Giáo dục Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận