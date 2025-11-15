Bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục

Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và Nghị quyết số 71-NQ/TW về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".

Đ ÁP ỨNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

Chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student được thiết kế dành riêng cho học sinh từ cấp tiểu học đến THPT, tập trung vào 3 trụ cột kiến thức then chốt: Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Khoa học máy tính (Computer Science) và Năng lực công nghệ số (Digital Literacy).

Học sinh học ngoại ngữ với công nghệ thực tế ảo Metaverse ẢNH: BẢO CHÂU

Đây cũng là những lĩnh vực chủ chốt nâng cao năng lực số cho học sinh theo Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT về Khung năng lực số cho người học VN, trang bị những kỹ năng cần thiết cho các em trong cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện.

Chương trình không chỉ bám sát Khung chương trình giáo dục phổ thông môn tin học của Bộ GD-ĐT mà còn đáp ứng đầy đủ các miền năng lực của Khung năng lực số châu Âu (DigComp) - một trong những khung tham chiếu uy tín và được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Việc triển khai chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đó là Quyết định số 749/2020/QĐ-TTg về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đưa VN vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử, Quyết định số 146/QĐ-TTg về phổ cập kỹ năng số cho toàn dân. Và gần đây nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW khẳng định chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu" của quốc gia.

Đặc biệt, ngoài việc công nhận chứng chỉ ICDL đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tại VN thì Bộ GD-ĐT cũng đánh giá cao chương trình ICDL và nhận định "Chương trình ICDL sẽ góp phần trang bị những kỹ năng số và phát triển năng lực tin học cho học sinh, tạo cho các em cơ hội học và thi đạt chứng chỉ theo chuẩn công nghệ thông tin của quốc tế".

H Ệ SINH THÁI GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Điểm đặc biệt của chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student nằm ở việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh và đồng bộ. Chương trình được cấu trúc thành các mô-đun kiến thức phân bổ khoa học theo từng bậc học, mỗi bậc học được thiết kế với trọng tâm riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ.

Cấp tiểu học tập trung vào việc làm quen với thế giới số và các ứng dụng cơ bản. Cấp THCS phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng và mạng trực tuyến. Cấp THPT hướng đến những kiến thức tin học ứng dụng văn phòng ở mức nâng cao hoặc các nội dung chuyên sâu về an toàn bảo mật, cộng tác trực tuyến và lập trình.

Nhiều học sinh ở TP.HCM đang học chương trình Tin học quốc tế ICDL ẢNH: BẢO CHÂU

L ỢI ÍCH ĐA CHIỀU CHO HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC

Với chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student, học sinh được tiếp cận một chương trình quốc tế với chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn, được công nhận toàn cầu, tạo lợi thế cạnh tranh trong xét tuyển ĐH và thị trường lao động tương lai.

Giáo viên được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái giảng dạy đồng bộ và hiện đại, từ giáo trình chuẩn hóa, bài giảng điện tử tương tác đến hệ thống đánh giá trực tuyến thông minh. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian chuẩn bị mà còn nâng cao đáng kể hiệu quả giảng dạy.

Về phía nhà trường, chương trình góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo môn tin học theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cung cấp các công cụ quản lý và báo cáo hiệu quả để theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

T ẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CHO TƯƠNG LAI

Hiện nay, EMG Education đã triển khai thành công chương trình Tin học quốc tế ICDL ở nhiều trường học của TP.HCM và các tỉnh thành khác trong cả nước.

Với sự kiện chính thức triển khai chương trình ICDL Digital Student tại Hà Nội vào ngày 3.10 vừa qua, EMG Education tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục VN trong sứ mệnh xây dựng một thế hệ công dân số toàn cầu. Đây không chỉ là việc triển khai một chương trình giáo dục mà còn là việc kiến tạo nền tảng cho một cuộc cách mạng giáo dục số toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước tiến cụ thể trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ học sinh thủ đô nói riêng và cả nước nói chung có năng lực số toàn diện, hội nhập quốc tế.

Công ty EMG Education cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục các địa phương trong việc triển khai chương trình, trong đó có việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng miễn phí cho đội ngũ nhà giáo.