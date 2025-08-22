Lâm Đồng thưởng học sinh đạt huy chương bạc Olympic Tin học quốc tế 200 triệu đồng

Ngày 22.8, tại buổi lễ tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã khen ngợi và trao phần thưởng 200 triệu đồng của tỉnh cho em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 10 chuyên tin, Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt đạt huy chương bạc Olympic Tin học quốc tế.

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (trái), khen ngợi và trao phần thưởng 200 triệu đồng cho em Đặng Huy Hậu đoạt huy chương bạc Olympic Tin học quốc tế ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, tại cuộc thi Olympic Tin học quốc tế tổ chức tại Bolivia từ ngày 27.7 đến 3.8, học sinh Đặng Huy Hậu xuất sắc giành huy chương bạc. Thành tích của em Đặng Huy Hậu không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, thầy cô và nhà trường, mà còn là niềm vinh dự của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Trong năm học 2024 - 2025, Hậu liên tiếp đạt thủ khoa môn tin học tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có phần thi đạt 100/100 điểm; giải nhì trong kỳ thi tuyển chọn đội tuyển tin học Olympic quốc gia; huy chương bạc Tin học châu Á - Thái Bình Dương và danh giá nhất là huy chương bạc Olympic Tin học quốc tế (IOI).

Dịp này, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng trao giấy khen cho thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn tin học năm 2025 của Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho 2 học sinh Trần Vĩnh Khang và Đoàn Thiên Ân ẢNH: LV

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho em Trần Vĩnh Khang (lớp 12 chuyên lý, Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt), thủ khoa khối D07 và em Đoàn Thiên Ân (lớp 12A1, Trường THPT Hàm Thuận Bắc), thủ khoa khối A00 khu vực Đông Nam Lâm Đồng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.