Giáo dục

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin về Tổ công tác liêm chính khoa học

Hà Ánh
Hà Ánh
05/11/2025 14:25 GMT+7

Trong khuôn khổ lễ khai giảng sau ĐH năm 2025, lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin về hoạt động Tổ công tác liêm chính khoa học.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin về Tổ công tác Liêm chính khoa học - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ thông tin với báo chí

ảnh: hà ánh

Sáng 5.11, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ khai giảng sau ĐH năm 2025. Năm nay, trường có 1.169 học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển trong tổng số hơn 3.200 thí sinh tham gia dự tuyển. Trong đó, có 661 học viên chuyên khoa cấp I, 199 học viên chuyên khoa cấp II, 111 học viên bác sĩ nội trú, 173 học viên cao học thạc sĩ và 25 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tại chương trình, trường tuyên dương 12 thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh sau ĐH năm 2025 thuộc các ngành/chuyên ngành đào tạo. Đến nay, trường đào tạo 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 19 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 11 chuyên ngành bác sĩ nội trú, 12 ngành thạc sĩ và 4 ngành tiến sĩ.

Thư tố cáo nặc danh nên không đủ điều kiện xử lý

Trong khuôn khổ lễ khai giảng sau ĐH năm 2025, lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có trao đổi thông tin với báo chí về một số hoạt động của nhà trường, đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề dư luận quan tâm về đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường thời gian qua.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết ngày 20.10, trường có nhận được thư điện tử (email) tố cáo một số cá nhân thuộc trường gian lận trong nghiên cứu và vi phạm liêm chính khoa học. Ngày 22.10, trường đã gửi thư điện tử mời người tố cáo đến trường để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng nhưng người tố cáo đã không đến.

Căn cứ điều 25 luật Tố cáo 2018 quy định tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 1.10.2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, thì thư điện tử tố cáo nói trên là nặc danh nên không đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cho rằng do nội dung tố cáo có liên quan các sự việc và cá nhân cụ thể thuộc trường, nên trường chủ động rà soát, xác minh các nội dung tố cáo nói trên. Mục tiêu là bảo đảm các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường tuân thủ nguyên tắc liêm chính khoa học và quy định của pháp luật.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin về Tổ công tác Liêm chính khoa học - Ảnh 2.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở xã Tân Nhựt, TP.HCM

ảnh: hà ánh


Sẽ ban hành quy định về liêm chính khoa học

Hiện nay, trường đã xây dựng dự thảo quy định về liêm chính khoa học và đang lấy ý kiến các đơn vị trong trường để ban hành trong thời gian tới.

Thông tin thêm về Tổ công tác liêm chính khoa học, TS-BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ đây là tổ công tác chuyên môn về liêm chính khoa học trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH vừa qua. Việc này xuất phát từ thực tế trên mạng có nhiều thông tin liên quan vấn đề này, trong đó có thông tin về thí sinh dự tuyển và một người của trường. Tổ thực hiện xác minh chuyên môn phục vụ cho hoạt động quản lý của nhà trường.

TS-BS Phạm Quốc Dũng cho biết thêm, nguyên tắc làm việc của tổ là khách quan, trung thực căn cứ trên thông lệ quốc tế, quy định chống đạo văn của nhà trường. Tổ xây dựng chương trình làm việc trong 30 ngày.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trong số các thành viên Tổ công tác liêm chính khoa học chỉ có 1 trường hợp thay đổi vì lý do cá nhân.

