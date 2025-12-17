Giáo viên TP.HCM sẽ được trả lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày ra sao?

Giáo viên TP.HCM sẽ được nhận tiền lương dạy thêm 2 buổi/ngày ẢNH: BÍCH THANH

Tiền tiết dạy thêm 2 buổi/ngày bằng 150% tiền lương của một tiết dạy buổi/ngày

Ngày 17.12, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai và hướng dẫn đến UBND 168 xã, phường, đặc khu và các trường phổ thông (từ tiểu học đến THCS) về việc lập dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc xây dựng dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026.

Dự toán phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong năm học, trong đó xác định cụ thể nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Việc xác định chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng với giáo viên đã hoàn thành định mức tiết dạy theo thông tư và có tham gia giảng dạy 2 buổi/ngày theo phân công chính thức.

Tiền lương dạy thêm giờ được xác định trên cơ sở thời khóa biểu, bảng phân công giảng dạy và các minh chứng khác có liên quan được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông cần bố trí thời khóa biểu phù hợp, đồng thời rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy 2 buổi/ngày, tổ chức phân công hợp lý, công bằng giữa các giáo viên.

Việc tính trả lương thêm giờ thực hiện Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT quy định việc tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo theo quy định mỗi tiết dạy vượt định mức được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy buổi/ngày và nguồn kinh phí chi trả: tiêu chuẩn và chỉ được nhận thanh toán tối đa không quá 200 tiết dạy thêm trong một năm học.

Trường hợp đặc biệt do thiếu giáo viên ở môn học vượt quá 200 tiết/năm, các cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo cơ quan chủ quản theo phân cấp có ý kiến để thực hiện thủ tục theo quy định theo điều 62 Nghị định 145.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành (P.Bình Phú, TP.HCM) chuẩn bị phòng thực hành thí nghiệm trước khi tổ chức tiết dạy ẢNH: BÍCH THANH

Việc dạy thêm giờ phải được sự đồng ý tự nguyện của giáo viên bộ môn liên quan. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chịu trách nhiệm xác định số tiết dạy vượt định mức dạy thêm giờ tổ chức dạy 2 buổi/ngày của từng giáo viên trong 1 học kỳ và tổng hợp tính toán kinh phí cần chi trả.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2, nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được giao trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện xã hội hóa, trường sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập theo quy định để chi trả cho giáo viên theo thỏa thuận.

Các đơn vị có thể thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học, tùy điều kiện cụ thể và thỏa thuận thống nhất với giáo viên.

Sở GD-ĐT sẽ phối hợp giám sát đảm bảo quyền lợi giáo viên

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu khi triển khai hướng dẫn việc lập dự toán, hiệu trưởng các trường tổ chức phổ biến nội dung các văn bản hướng dẫn đến tới toàn thể giáo viên, chủ động xây dựng bố trí trong dự toán cho thường xuyên hằng năm được giao theo quy định. Triển khai dạy học 2 buổi/ngày đúng hướng dẫn, đảm bảo chất lượng và quyền lợi cho giáo viên.

Lãnh đạo sở này thông tin, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, đảm bảo các trường không vượt quá giới hạn giờ dạy thêm theo quy định của bộ luật Lao động.

Và đề nghị UBND phường xã, đặc khu và các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn. Việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện thành công kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo chủ trương của Bộ.