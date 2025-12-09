Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng

Bích Thanh
Bích Thanh
09/12/2025 15:30 GMT+7

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ phối hợp Sở GD-ĐT thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển phù hợp.

TP.HCM thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng - Ảnh 1.

TP.HCM đề nghị thống kê nhu cầu về giáo viên để có kế hoạch tuyển dụng phù hợp

ẢNH: BÍCH THANH

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045". Trong đó có những yêu cầu liên quan đến kế hoạch tuyển dụng giáo viên.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu chương trình phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp với các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các mô hình giáo dục mầm non phù hợp với đặc thù địa bàn đô thị, khu công nghiệp...

Chính quyền TP giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức, rà soát, xác định nơi có nhiều lao động theo quy định tại Nghị định số 145/2020 của Chính phủ; kiểm tra các chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động theo thẩm quyền và tổ chức triển khai chính sách đúng quy định.

Đặc biệt, theo UBND TP, Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển phù hợp, bảo đảm đủ giáo viên theo quy mô phát triển trường lớp.

Cũng theo chương trình nâng cao chất lượng này, TP.HCM đưa ra mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030, tại địa bàn đô thị phấn đấu 100% trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tiễn.

TP.HCM thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng - Ảnh 2.

TP.HCM đặt mục tiêu 80% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn đô thị được tiếp cận tài liệu trên nền tảng số

ảnh: Nhật Thịnh

Tại địa bàn có khu công nghiệp, phấn đấu 80% trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi là con công nhân, người lao động có nhu cầu được đến trường, lớp và được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đặt mục tiêu 80% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn đô thị được tiếp cận tài liệu trên nền tảng số và 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn khu công nghiệp được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.

Cùng với đó, có 50% các trường mầm non địa bàn đô thị cấp xã, phường, đặc khu xây dựng và triển khai các mô hình giáo dục mầm non phù hợp với đặc thù địa phương, từng bước tiếp cận với các mô hình giáo dục mầm non tiên tiến...

