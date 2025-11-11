Sau sáp nhập, thu nhập tăng thêm của giáo viên TP.HCM ra sao?

T HU NHẬP TĂNG THÊM TỐI ĐA 1,5 LẦN LƯƠNG

Một cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết vào đầu tháng 9, HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức và người dân, tập trung cải thiện thu nhập, nhà ở, an sinh… Chính sách thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội tiếp tục được duy trì và mở rộng ra khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Cán bộ, công chức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trở lên sẽ được nhận thu nhập tăng thêm với mức cố định 3 triệu đồng/tháng hoặc tối đa 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ.

Nhiều trường đưa việc ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học là một trong những tiêu chí để xét đánh giá thu nhập tăng thêm ẢNH: NHẬT THỊNH

So với trước đây, đối tượng thụ hưởng chính sách cũng được mở rộng thêm một số cơ quan và diện lao động hợp đồng.

Theo quy trình, sau khi HĐND thông qua nghị quyết, UBND TP.HCM ban hành quyết định, ngày 14.10 Sở Nội vụ đã triển khai hướng dẫn các nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại người lao động. Đối với ngành GD-ĐT, giáo viên (GV), viên chức trong các cơ sở giáo dục sẽ do hiệu trưởng chịu trách nhiệm đánh giá.

Khi thực hiện chính quyền 2 cấp, theo cán bộ của Sở GD-ĐT, thẩm quyền đánh giá người đứng đầu các đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc phường, xã, đặc khu là chủ tịch phường, xã, đặc khu; còn các trường THPT sẽ do Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm.

M ỨC THU NHẬP TĂNG THÊM GV ĐƯỢC NHẬN

Sau sáp nhập, theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, có hơn 117.000 viên chức thuộc diện nhận thu nhập tăng thêm theo chính sách đặc thù. Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM cũ) có 80.612 viên chức, khu vực 2 có 20.759 viên chức và khu vực 3 là 16.460 viên chức.

Các hoạt động được tính là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các hoạt động được tính là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè để tính thu nhập tăng thêm bao gồm: Hoạt động giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp, cụ thể: Công tác tuyển sinh (trừ hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi, giới thiệu quảng bá); công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho HS (bồi dưỡng HS giỏi, ôn tập thi, dạy học phổ cập) theo kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức các kỳ thi, sát hạch bắt buộc do cơ quan nhà nước phân công; hội thảo, hội nghị chuyên môn, nghiên cứu khoa học do cấp có thẩm quyền phân công, triển khai. Các hoạt động bắt buộc phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp liên quan đến giảng dạy theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền; phổ biến kiến thức bắt buộc về kế hoạch năm học, chương trình đào tạo, quy định pháp luật chuyên ngành do cấp trên ban hành; các kỳ kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức; các hội nghị chuyên môn bắt buộc để triển khai nhiệm vụ giảng dạy và học tập (khi đây là hình thức duy nhất phù hợp); hoạt động của trợ lý thanh niên, tổng phụ trách Đội liên quan công tác Đoàn, Đội theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công thức tính mức thu nhập tăng thêm của GV khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để tính ra thu nhập/tháng như sau: Hệ số lương + Hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có) x 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở) x 1,5 (hệ số thu nhập tăng thêm).

Với cách tính này thì một GV mầm non hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 7,37 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,1) đến 17,1 triệu đồng/tháng (bậc 10, hệ số 4,89).

Một GV mầm non hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 8,2 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,34) đến 17,4 triệu đồng/tháng (bậc 9, hệ số 4,98).

GV mầm non hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 14 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 4) đến 22,3 triệu đồng/tháng (bậc 8, hệ số 6,38).

Trong khi đó, đối với GV tiểu học, THCS, THPT hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 8,2 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,34) đến 17,4 triệu đồng/tháng (bậc 9, hệ số 4,98).

GV tiểu học, THCS, THPT hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 14 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 4) đến 22 triệu đồng/tháng (bậc 8, hệ số 6,38).

GV tiểu học, THCS, THPT hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 15,4 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 4,4) đến 23,7 triệu đồng/tháng (bậc 8, hệ số 6,78).

Chính sách thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội tiếp tục được duy trì và mở rộng ra khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) ảnh: Đào Ngọc Thạch

C ÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, gần 3.500 trường công lập từ mầm non đến THPT tại TP.HCM bắt đầu thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc và chi thu nhập tăng thêm quý 3 cho cán bộ quản lý, GV, công nhân viên trong trường học.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (P.Thủ Đức), cho biết căn cứ vào các quy định, mỗi trường phải xây dựng phụ lục tiêu chí cụ thể, diễn giải nội dung một cách chi tiết, dễ hiểu, phù hợp với đặc thù để đánh giá sao cho chính xác nhất. Theo bà Trúc, việc quy định tiêu chí càng chi tiết, cụ thể sẽ giúp người lao động rõ ràng hơn khi đánh giá, mức điểm sẽ chính xác hơn. Ai hoàn thành thì nhận điểm, ngược lại ai bỏ sót công việc thì trừ điểm...

Còn hiệu trưởng một trường THPT tại P.Bến Thành thì cho rằng để đánh giá được chính xác và công bằng thì trước hết bám sát văn bản hướng dẫn của sở và xây dựng tiêu chí đánh giá có sự đồng thuận 100% của tập thể. Vị hiệu trưởng này cũng nhìn nhận, tiêu chí cần cụ thể, rõ ràng và phải có kiểm tra giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, khi đánh giá xếp loại phải thấy được sự cống hiến vượt trội của các cá nhân xuất sắc.

Ngoài ra, hiệu trưởng này cũng chỉ ra, những trường hợp không được xếp loại tốt hay xuất sắc như vi phạm đạo đức nhà giáo, đi trễ, vắng nhiều, bị phụ huynh, học sinh phản ánh đúng sự việc. Hay học sinh và phụ huynh phản ánh và nhà trường kiểm tra đúng thực tế GV ra bài kiểm tra khó, chệch mục tiêu của chương trình GDPT 2018 (không chú trọng thi cử, phát triển kỹ năng).

Hiệu trưởng một trường THCS tại phường trung tâm của TP.HCM cho biết ứng dụng chuyển đổi số cũng là một trong những tiêu chí để xét thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên vị này cho rằng cần thống nhất tỷ lệ xuất sắc để các trường làm đều tay, hiểu đúng, làm đúng vì có nơi tỷ lệ xuất sắc lên đến 70 - 80%.

ảnh: Đào Ngọc Thạch





Q UY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TRONG THỜI GIAN GV NGHỈ HÈ

Việc đánh giá, xếp loại viên chức ngành giáo dục có đặc thù riêng, đặc biệt thể hiện ở quý 3 (tháng 7-8-9), trong đó gồm 8 tuần nghỉ hè của GV. Chính vì vậy, ngoài căn cứ theo các quy định chung của TP trong đánh giá chất lượng công việc của viên chức, Sở GD-ĐT hướng dẫn các trường việc xác định nhiệm vụ chuyên môn của GV trong thời gian nghỉ hè. Việc này nhằm quy định rõ ràng, chặt chẽ về các hoạt động được công nhận là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian hè vì ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập tăng thêm của GV.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay chỉ những nội dung, hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác dạy và học trong nhà trường mới được xem xét, công nhận là nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động này phải được cấp có thẩm quyền xác định cụ thể về thời gian thực hiện, phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc điều động từ cơ quan chức năng.

Theo đó, hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cho GV trong thời gian nghỉ hè. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập phải công khai, nêu rõ trách nhiệm; có bảng chấm công; xác định cụ thể thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động của từng cá nhân. Việc triển khai thực hiện phải được thông tin đầy đủ, đúng quy định đến người thực hiện để có trách nhiệm hoàn thành công việc kèm các minh chứng sản phẩm hoàn thành.