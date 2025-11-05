Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ

Bích Thanh
Bích Thanh
05/11/2025 16:58 GMT+7

Chiều ngày 5.11, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo khẩn đến gần 3.500 trường học về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng do do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn các trường học ứng phó với bão KALMAEGI - Ảnh 1.

Sở GD-DT TP.HCM thông báo khẩn các trường tập trung chủ động phương án ứng phó với bão Kalmaegi

ẢNH: BÍCH THANH

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM. Chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Khẩn trương thực hiện sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống – rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Sở GD-ĐT đồng thời yêu cầu các trường sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra khi bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có).

Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn học sinh, giáo viên, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh tại đơn vị.

Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền, cho giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.

