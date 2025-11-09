Phụ huynh thầy cô An Giang phấn khởi với trường nội trú vùng biên

Ngày 9.11, tỉnh An Giang đồng loạt cho khởi công 3 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp TH-THCS tại các xã biên giới Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đây là những trường học trong "Đề án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền".

Hào hứng ngày khởi công trường nội trú vùng biên giới

Lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp TH-THCS Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia) có sự tham dự của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, cùng đông đảo giáo viên, học sinh và nhân dân.



Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu hiện nghi thức khởi công xây Trường nội trú liên cấp TH-THCS Vĩnh Gia ẢNH: TRẦN NGỌC

Dự án Trường nội trú liên cấp TH-THCS Vĩnh Gia hình thành từ việc sáp nhập Trường tiểu học B Lương An Trà và Trường THCS Lương An Trà, được xây dựng trên diện tích 4,3 ha, với tổng vốn đầu tư gần 187 tỉ đồng từ ngân sách. Trường sau khi hoàn thành có quy mô 45 lớp, 1.500 học sinh.

Ngoài việc cải tạo các dãy phòng và công trình cũ, trường sẽ xây dựng mới khối hiệu bộ; 13 phòng học, phòng âm nhạc; ký túc xá nam, nữ; nhà ăn 330 chỗ, nhà đa năng và các công trình kỹ thuật khác; trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Công trình do liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG và Công ty TNHH Công Đạt thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng giữa năm 2026.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng quà cho học sinh Trường THCS Lương An Trà, xã Vĩnh Gia ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lương An Trà, cho biết đa số giáo viên, nhân viên của trường từ nơi khác đến công tác nên gặp rất nhiều khó khăn, nhiều giáo viên phải thuê chỗ ở, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Học sinh ở địa bàn khác đến học, đi lại khó khăn, nhiều em hoàn cảnh khó khăn phải theo cha mẹ làm ăn xa nên đành bỏ học. Việc đầu tư thành trường nội trú liên cấp hiện đại, đồng bộ, đầy đủ cơ sở vật chất, giúp trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh được học tập, rèn luyện và sinh hoạt trong môi trường thuận lợi để phát triển.

Em Nguyễn Hạo Nam, lớp 6A1, Trường THCS Lương An Trà, cho hay: "Em và các bạn rất vui khi sắp được học trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại và được ăn nghỉ tại trường. Chúng em sẽ an tâm học tốt để sau này giúp ích cho quê hương, đất nước".

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ 3 từ trái qua) khảo sát khu vực xây dựng Trường nội trú liên cấp TH-THCS Vĩnh Gia ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Quốc Thới (ngụ ấp Giồng Cát, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang), có con học lớp 7 Trường THCS Lương An Trà, chia sẻ: "Tôi rất vui mừng vì trường được đầu tư xây dựng mới khang trang, đầy đủ hơn. Trường mới khi hoàn thành sẽ giúp con em chúng tôi được ăn nghỉ tại trường. Sẽ không còn tình trạng học sinh nhà ở xa trường đi học 2 buổi không có chỗ nghỉ trưa phải ở nhà người quen hoặc nghỉ ở quán xá, mệt mỏi học không hiệu quả. Có trường mới sẽ giúp phụ huynh an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tôi mong đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ để đưa vào phục vụ".

Chia sẻ niềm vui trong buổi lễ khởi công xây dựng trường, cô Ngô Thị Cầm, giáo viên Trường THCS Lương An Trà, cho biết: "Giáo viên trường rất phấn khởi khi trường được đầu tư xây dựng thành trường nội trú, với cơ sở vật chất của trường khang trang, hiện đại hơn. Đây là điều kiện để giáo viên trường an tâm dạy học, đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy toàn diện cho các em học sinh, góp phần nâng cao dân trí".

Trường học biên giới chủ trương phù hợp

An Giang là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình đa dạng, 14 xã, phường có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia với tổng chiều dài hơn 160 km. Đời sống của đồng bào tuyến biên giới còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập của con em thiếu thốn. Vì vậy, chủ trương xây dựng các công trình trường nội trú tại các xã vùng biên mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Học sinh xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang phấn khởi tham gia buổi lễ khởi công ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho hay: "Việc đầu tư phát triển các trường biên giới là chủ trương rất phù hợp để tạo sự công bằng trong giáo dục giữa học sinh vùng biên giới với học sinh các khu vực khác về cơ sở trường lớp không có sự khác biệt, tạo cho các em học sinh an tâm học tập, có sự hứng khởi để học tốt và học lên cao hơn nữa, góp phần tạo nguồn nhân lực tốt cho khu vực biên giới. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ thầy cô giáo khu vực biên giới có thêm sự sáng tạo trong quá trình giảng dạy cho học sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Từ việc khởi công xây dựng 3 trường biên giới đầu tiên hôm nay, sở sẽ đánh giá mô hình hoạt động để xây dựng tiếp những trường biên giới đã khảo sát trong giai đoạn tới".

Tại lễ khởi công Trường nội trú liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao 20 suất học bổng cho học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các thầy cô giáo gặp khó khăn.

Trong buổi sáng cùng ngày, tỉnh An Giang đã tổ chức khởi công Trường bán trú, nội trú liên cấp TH-THCS Giang Thành (xã Giang Thành) với tổng kinh phí hơn 187 tỉ đồng và Trường TH-THCS nội trú Khánh An (xã Khánh Bình) với tổng kinh phí gần 15 tỉ đồng.



