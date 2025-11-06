Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ GD-ĐT hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

Uyển Nhi
Uyển Nhi
06/11/2025 04:43 GMT+7

Bộ GD-ĐT hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, tặng 125.000 bản sách giáo khoa và 750 triệu đồng giúp học sinh sớm trở lại trường.

Chiều 4.11, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với ngành giáo dục Đà Nẵng nhằm hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng tham gia đoàn có nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái, Chủ tịch HĐQT Công ty VEPIC cùng nhiều đơn vị khác.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, tính đến ngày 3.11, toàn ngành giáo dục thành phố thiệt hại ước tính hơn 14,8 tỉ đồng.

Trong đó, các trường học trực thuộc UBND xã, phường thiệt hại khoảng 12 tỉ đồng, còn các trường và trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT Đà Nẵng thiệt hại khoảng 2,8 tỉ đồng.

Ngay khi nước rút, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trường học huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương triển khai công tác khắc phục, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh. Qua đó, sớm ổn định việc dạy học để trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trở lại trường.

Bộ GD-ĐT hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ- Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT cũng trao thêm 20 triệu đồng hỗ trợ các gia đình giáo viên, học sinh gặp khó khăn

ẢNH: CTV

Tại buổi làm việc, Bộ GD-ĐT đã trao tặng 750 triệu đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng, đồng thời trao tặng 125.000 bản sách giáo khoa với tổng trị giá 2,5 tỉ đồng cho các trường học trên địa bàn thành phố.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT cũng đã đến thăm và động viên Trường tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc, Quảng Nam cũ), nơi chịu thiệt hại nặng do mưa lũ, trao 100 triệu đồng cho nhà trường và 20 triệu đồng hỗ trợ các gia đình giáo viên, học sinh gặp khó khăn.

Chia sẻ cảm xúc sau chuyến công tác, nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái nói: "Tôi sinh ra trên mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng, tuổi thơ nghèo khó, cha mất sớm, mẹ là giáo viên một mình nuôi 3 con ăn học. Nhìn các cháu học sinh vùng lũ mất hết sách vở, tôi không khỏi xúc động, nhớ lại những năm tháng thiếu thốn của mình. Vì thế, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ GD-ĐT, tôi đã vận động Công ty VEPIC và bạn bè quyên góp để giúp các cháu có sách vở sớm trở lại trường".

Xem thêm bình luận