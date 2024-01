Trao 50 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh tỉnh An Giang

Ngày 6.1, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở GD-ĐT An Giang tổ chức trao học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" năm học 2023-2024 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TX.Tân Châu, tỉnh An Giang.

Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh tỉnh An Giang TRẦN NGỌC

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao 50 suất học bổng Vừ A Dính mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của TX.Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đồng thời, trao 3 phần học bổng "Vòng tay nhân ái" cho 3 em học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 ở địa phương, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng. Dịp này, chương trình "Vòng xe yêu thương" đã trao 20 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của tỉnh.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, trao 3 suất "Vòng tay nhân ái", mỗi suất 6 triệu đồng cho các học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 TRẦN NGỌC

Quỹ Học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư T.Ư Đoàn thành lập năm 1999 theo sáng kiến của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng. Đây là quỹ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nghèo, học giỏi, phấn đấu rèn luyện tốt khắp cả nước do bà Trương Mỹ Hoa làm chủ tịch. Trải qua 25 năm thành lập và phát triển, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, rèn luyện tốt trong cả nước. Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã và đang trở thành người bạn lớn tin yêu của thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số Việt Nam.