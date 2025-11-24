Giáo viên lo lắng về chế độ phụ cấp trách nhiệm

C HỈ HƯỞNG MỘT TRONG 2 CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định Quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo.

Theo ý kiến của giáo viên (GV), tại khoản 1, điều 7, dự thảo hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 0,2 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó bộ môn theo quy định của pháp luật; nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo số giờ giảng hoặc tiết dạy người khuyết tật thực tế.

Áp dụng mức 0,3 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được cử làm các nhiệm vụ của nhà giáo cốt cán từ 5 ngày/tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cho tháng đó; Nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ trưởng bộ môn hoặc tổ trưởng tổ quản lý học sinh theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục hiện nay, giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, công sức cho bài giảng hơn so với trước đây

Tuy nhiên, theo phản ánh của GV, cũng trong dự thảo nghị định này, tại khoản 3, điều 7 nêu: "Các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định tại điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

GV lo lắng 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn có thể sẽ bị ảnh hưởng về chế độ phụ cấp và định mức tiết dạy so với hiện nay. Bởi theo dự thảo, khi GV kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thì chỉ được hưởng một trong 2 chế độ, nếu hưởng phụ cấp trách nhiệm thì không giảm định mức tiết dạy như hiện nay.

"Theo hướng dẫn đã thực hiện nhiều năm nay, phụ cấp chức vụ đối với tổ trưởng chuyên môn tại trường THPT có hệ số là 0,25, còn với mầm non đến THCS là 0,2; tổ phó chuyên môn có phụ cấp chức vụ với hệ số 0,15 mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với GV phổ thông, dự bị đại học, tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ bộ môn được giảm 3 tiết/tuần; tổ phó tổ chuyên môn hoặc tổ phó tổ bộ môn được giảm 1 tiết/tuần. Như thế, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc đồng thời với việc giảm định mức tiết dạy", một tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên đang dạy cấp THPT tại P.Xuân Hòa, TP.HCM cho biết.

M ONG DUY TRÌ CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH

Từ những lo lắng, băn khoăn nói trên, các GV mong muốn khi ban hành nghị định chính thức về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, Bộ GD-ĐT có thể xem xét tính toán để duy trì các chế độ như hiện nay cho các thầy cô đang kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Hiệu trưởng một trường THPT tại P.Sài Gòn (TP.HCM) chỉ ra trên thực tế, nhà giáo được phân công làm công tác chuyên môn đảm nhận rất nhiều nội dung công việc. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của GV được quy định tại điều lệ trường phổ thông và một số nhiệm vụ của 2 vị trí này. Chẳng hạn như lập kế hoạch tổ chuyên môn, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động chuyên môn của tổ, xây dựng kế hoạch dạy học, bồi dưỡng chuyên môn cho GV, tham mưu cho lãnh đạo về công tác nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của học sinh, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo mạng lưới thành viên… Trong giai đoạn thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ của giáo dục hiện nay, GV nhận nhiệm vụ này còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, điều hành công tác này tại tổ chuyên môn. Chính vì vậy, vị hiệu trưởng đề nghị tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc đồng thời với việc giảm định mức tiết dạy là đúng quy định và hợp lý.

Nhà giáo được phân công làm công tác chuyên môn đảm nhận rất nhiều nội dung công việc

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), cho rằng quy định như dự thảo gây nên nghịch lý. Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, yêu cầu công việc của đội ngũ quản lý trung gian lại tăng mạnh, việc giảm bớt quyền lợi hoặc không gia tăng tương xứng thù lao vô hình trung đi ngược lại xu thế chung của quản trị giáo dục tiên tiến. Thay vì ghi nhận giá trị công việc gia tăng, dự thảo lại đưa ra mức quy định thấp hơn so với nhu cầu thực tế, tạo cảm giác "bước lùi" trong chính sách, nhất là khi nền giáo dục VN đang nỗ lực đổi mới để hội nhập.

Ông Phú nhận định: "Nếu chương trình đã thay đổi căn bản mà chính sách không tương đồng với thực tiễn sẽ làm suy giảm động lực đổi mới, đặc biệt đối với những vị trí vốn dĩ là "xương sống" của hoạt động học thuật trong nhà trường".

L O NGẠI GIÁO VIÊN MẤT ĐỘNG LỰC, ẢNH HƯỞNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Hiệu trưởng một trường THPT tại P.Bến Thành (TP.HCM) cho rằng tổ trưởng chuyên môn chính là "cánh tay nối dài" của Bộ GD-ĐT trong việc triển khai chuyển đổi số, cập nhật chương trình, đổi mới kiểm tra, đánh giá, vận hành hệ thống phần mềm và hướng dẫn GV tiếp cận các mô hình dạy học hiện đại. Họ là người trực tiếp lan tỏa các chủ trương, người dẫn dắt tổ chuyên môn tiếp cận các bài giảng số, công cụ AI, hệ thống LMS, phần mềm quản trị dữ liệu học tập… Công việc ấy không chỉ đòi hỏi năng lực mà còn sự đầu tư tài chính cá nhân để tham gia các khóa học, bổ sung kỹ năng, cập nhật chứng chỉ, trang bị thiết bị phục vụ chuyên môn. Nếu không có sự hỗ trợ tương xứng, gánh nặng này sẽ gây áp lực lớn và khó duy trì dài hạn.

Chính vì vậy, dự thảo khiến nhiều GV trăn trở. Nhiều GV cho rằng khi trách nhiệm tăng nhưng quyền lợi không tăng, hoặc thậm chí bị thu hẹp, GV sẽ chọn phương án an toàn: dạy đúng số tiết theo quy định, hạn chế nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm để dành thời gian làm thêm bên ngoài. "Một chính sách muốn thành công phải tạo được động lực nội sinh cho đội ngũ. Mất đi động lực này, đổi mới giáo dục sẽ khó tiến xa", vị hiệu trưởng này khẳng định.

Một chính sách nhân văn, thấu đáo và phù hợp với thực tiễn sẽ là ngọn lửa tiếp sức cho giáo viên tiếp tục cống hiến

Từ góc độ quản trị trường học, hệ quả còn nghiêm trọng hơn. Hiệu trưởng sẽ rất khó tìm được người đủ năng lực, đủ nhiệt huyết để đảm nhận vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, những mắt xích quan trọng trong vận hành chuyên môn. Khi nhân sự không đủ mạnh, việc đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số hay triển khai các chương trình học tập tích hợp sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nguy cơ tụt hậu là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trong thời đại này, năng lực của tổ chuyên môn chính là năng lực cạnh tranh của nhà trường.

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc xây dựng chế độ thù lao cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn không chỉ là vấn đề tiền lương mà còn là câu chuyện của chiến lược phát triển giáo dục quốc gia. Một chính sách đúng đắn phải tạo động lực, khuyến khích đổi mới, bảo vệ vai trò của những người đang gánh vác trọng trách trong nhà trường.

Vì vậy, ông Huỳnh Thanh Phú mong muốn Bộ lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ thực tiễn, cân nhắc điều chỉnh hệ số phụ cấp, duy trì hoặc thậm chí tăng mức giảm tiết cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhằm tạo môi trường làm việc công bằng, khích lệ và phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục mới.

"Đây không chỉ là sự trân trọng đối với công sức của đội ngũ mà còn là đầu tư chiến lược để bảo đảm nền giáo dục VN không tụt lại trong hành trình hội nhập toàn cầu. Một chính sách nhân văn, thấu đáo và phù hợp với thực tiễn sẽ là ngọn lửa tiếp sức cho hàng vạn GV tiếp tục cống hiến, để mỗi tổ chuyên môn thực sự trở thành "trái tim học thuật" của nhà trường, nơi kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng phẩm chất và dẫn dắt thế hệ trẻ bước vào tương lai", Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ.