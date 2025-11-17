Nguồn lực nào để tăng lương, phụ cấp cho giáo viên?

Góp ý cho chính sách đãi ngộ cho giáo viên mầm non và trường phổ thông, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nói “chế độ đãi ngộ với nhà giáo phải cao hơn”.

Rơi nước mắt với cô giáo vùng cao

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) ẢNH: GIA HÂN

Ông dẫn ví dụ từ bộ phim tài liệu về một cô giáo vùng cao, cho biết “bản thân tôi ngồi xem cũng rơi nước mắt, cô giáo hy sinh tất cả mọi thứ, làm ngô, gánh rau để cho các em học sinh nội trú có đồ ăn”.

Cho rằng sự hy sinh này vô cùng lớn lao, ông Cường đề nghị cần đãi ngộ thỏa đáng cho những giáo viên này để người ta thực sự cống hiến, tận tâm. Xã hội đãi ngộ cao hơn, giáo viên có nhiệt huyết nhiều hơn, tận tâm hơn, khi đó người hưởng lợi cũng chính là phụ huynh, học sinh.

So sánh giữa giáo viên và ngành y tế, đại biểu Cường nói, một bác sĩ khám bệnh trong bệnh viện cùng một bệnh nhân, cùng một bệnh. Sau khi khám bệnh viện xong ra ngoài cơ sở tư nhân, bác sĩ vẫn có thể chữa cho bệnh nhân đó, không ai cấm.

“Nhưng nếu một thầy giáo dạy trên lớp mà ra ngoài lại dạy thêm cùng học sinh, cùng bài học đó thì luật cấm, không cho phép”, ông băn khoăn. Trong khi đó, không phải lúc nào giáo viên cũng làm thêm, kiếm thêm tiền để bổ sung cuộc sống.

Bên cạnh đó, ông cho rằng, song song với chế độ đãi ngộ cao hơn, cần quy định trong luật Nhà giáo về cơ chế giám sát, quy định khắt khe để thực sự tạo ra đội ngũ giáo viên tận tâm.

Không rõ nguồn lực rất khó thực hiện

Trong dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề xuất Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội đối với đội ngũ nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, nhằm tạo động lực, thu hút và giữ chân người có năng lực, tâm huyết với nghề.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang ẢNH: QUOCHOI

Theo đó, phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và trường chuyên biệt.

Góp ý sâu hơn về đề xuất này, đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) chia sẻ "mong ước của chúng ta rất nhiều nhưng nguồn lực như thế nào là vấn đề quan trọng".

Nêu một số băn khoăn liên quan đến vấn đề ngân sách, ông Giang cho rằng, về nguồn lực, hiện trả lương và phụ cấp cho đội ngũ giáo viên, viên chức chủ yếu là ngân sách địa phương. Nếu T.Ư ban hành chính sách mà không đánh giá tác động đầy đủ, không rõ nguồn lực lấy đâu ra để thực hiện?

"Ai sẽ quyết định lộ trình tăng 70%, hay tỉnh nào tỉnh đó tự quyết định căn cứ nguồn lực của mình?", ông Giang nêu.

Về quy định dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đại biểu Giang cho rằng mức này đang rất cào bằng. Trong khi đó, tại các thành phố lớn, khả năng xã hội hóa rất tốt, tại sao ngân sách cứ phải buộc phải chi 20%? Còn ở các địa bàn miền núi không thể xã hội hóa được, cần tập trung nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phải cao hơn 20%.

Trước đó, gặp mặt các giáo viên tiêu biểu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý về chính sách và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhà giáo theo tinh thần Nghị quyết 71.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo giáo viên được hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác tại vùng sâu, vùng khó khăn, nhà giáo dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại.