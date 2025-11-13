Quốc hội chốt nguồn chi cải cách tiền lương năm 2026

Chiều 13.11, với đa số đại biểu đồng thuận, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo đó, Quốc hội thông qua số thu ngân sách nhà nước là 2,52 triệu tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách T.Ư 1,22 triệu tỉ đồng, thu ngân sách địa phương 1,3 triệu tỉ đồng.

Sử dụng 23.839 tỉ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Phó thủ tướng Lê Thành Long ẢNH: GIA HÂN

Ngoài ra, tổng số chi ngân sách nhà nước là 3,15 triệu tỉ đồng: chi ngân sách T.Ư 1,8 triệu tỉ đồng, đã bao gồm dự toán 238.421 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; dự toán 187.175 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương; dự toán 53.554 tỉ đồng, bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng...

Chi ngân sách địa phương 1,35 triệu tỉ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Quốc hội cũng đồng ý giao các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương.

Đồng thời, cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách T.Ư để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế. Sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do T.Ư ban hành và tinh giản biên chế.

Trước đó, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu về đánh giá thực hiện ngân sách năm 2025, dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách T.Ư, kế hoạch đầu tư công 2026, kế hoạch tài chính ngân sách 2026 - 2028, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm 2026 - 2030.

Đáng chú ý, về số dư nguồn cải cách tiền lương, Chính phủ cho biết, sau khi đã đảm bảo thực hiện các nghị quyết 178 và 67, nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách T.Ư còn lại khoảng 7.000 tỉ đồng, nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương dư khoảng 375.000 tỉ đồng. Song, số dư này không đồng đều giữa các địa phương, Hà Nội và TP.HCM chiếm khoảng 70% số dư.

Chính phủ cũng cho hay, kết thúc năm 2025, khi ngân sách nhà nước vượt thu sẽ tiếp tục trích bổ sung nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương theo quy định (40% tăng thu thực hiện ngân sách T.Ư, 70% tăng thu thực hiện ngân sách địa phương).

Theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và các nghị quyết của Quốc hội, nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương chỉ sử dụng chi trả tiền lương, phụ cấp của khu vực công; không sử dụng cho nhiệm vụ khác, trừ trường hợp được Quốc hội cho phép.