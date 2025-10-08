Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích báo chí giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước

Chiều 8.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến luật Báo chí (sửa đổi), dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp 10 sắp tới.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình luật Báo chí (sửa đổi) tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Tại tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho hay, dự thảo luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an, công an cấp tỉnh có quyền yêu cầu (bằng văn bản) với cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp thông tin về người cung cấp thông tin, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Tờ trình của Chính phủ cho hay, đề xuất này là theo ý kiến góp ý của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo luật Báo chí hiện hành, chỉ Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên mới được yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp nguồn tin. Việc yêu cầu cung cấp thông tin phải bằng văn bản và phải cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, bên cạnh việc bổ sung Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an, công an cấp tỉnh được yêu cầu cung cấp nguồn tin, dự thảo luật Báo chí (sửa đổi) cũng bỏ quy định chỉ yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp thông tin cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Đề xuất mở rộng cơ quan báo chí chủ lực

Cạnh đó, một điểm mới trong dự thảo luật là là bổ sung quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện". Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra dự án luật Báo chí (sửa đổi) tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Tuy nhiên, theo ông Vinh, mỗi cơ quan này đều có mô hình tổ chức, cấp quản lý và cơ chế tài chính khác nhau nên cũng có cách tiếp cận khác nhau khi xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ sung quy định nguyên tắc về tiêu chí xác định các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, về cơ chế đặc thù tài chính tại dự thảo luật hoặc quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng đó, ông Vinh phản ánh, có ý kiến cho rằng, ngoài 6 cơ quan báo chí trên, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.

Hướng dẫn cụ thể về kinh tế báo chí

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo luật Báo chí cần đảm bảo các nguyên tắc đảm bảo khả thi, phù hợp với chuyển đổi số và khuyến khích kinh tế báo chí, giảm phụ thuộc vào ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải đảm bảo yêu cầu tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông thông tin trên nền tảng số, có cơ chế phù hợp để phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng. Đồng thời, tăng cường sự hiện diện của báo chí cách mạng trên các nền tảng xã hội, giữ vững mặt trận thông tin tuyên truyền trước sự phát triển của các nền tảng xuyên biên giới.

Cùng đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục sắp xếp hệ thống báo chí truyền thông theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đúng theo tinh thần Nghị quyết 18 và cuộc cách mạng sắp xếp về tổ chức bộ máy. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản, người đứng đầu. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần có giải pháp hiệu quả, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm trên môi trường mạng.

Về các cơ quan báo chí chủ lực, Chủ tịch Quốc hội đồng tình cần phát triển cơ quan, tập đoàn báo chí chủ lực quốc gia có vai trò định hướng thông tin. Tuy nhiên, ông yêu cầu về cơ chế đặc thù về tài chính cho cơ quan truyền thông chủ lực cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở.

Liên quan tới kinh tế báo chí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện.