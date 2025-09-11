Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về luật Báo chí sửa đổi

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
11/09/2025 18:36 GMT+7

Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội đã tổ chức buổi tọa đàm tham vấn chuyên gia, đại diện các cơ quan báo chí tại TP.HCM về dự thảo luật Báo chí (sửa đổi).

Chiều 11.9, tại TP.HCM, Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về dự thảo luật Báo chí (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội cho biết, đây là dự án luật được Ủy ban Văn hóa - Xã hội đặc biệt quan tâm.

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về luật Báo chí sửa đổi- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cụ thể, ngay từ năm 2022, Ủy ban đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí tại nhiều địa phương trong cả nước. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban đã kiến nghị việc sửa đổi luật Báo chí năm 2016.

Cũng theo Theo ông Hùng, sau 8 năm triển khai, luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập không còn phù hợp.

Thêm đó là sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí - truyền thông; quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước, sáp nhập các đơn vị hành chính; nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin…

Những biến đổi trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, tổ chức cơ quan báo chí, đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung luật Báo chí để đáp ứng thực tiễn.

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về luật Báo chí sửa đổi- Ảnh 2.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ông Triệu Thế Hùng cũng thông tin, dự kiến dự án luật này sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10.2025. Do đó, với tư cách là cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với cơ quan soạn thảo, các bộ, ngành liên quan, địa phương và các chuyên gia về báo chí, truyền thông.

Tại buổi tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng gợi ý các nội dung đóng góp về khái niệm các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử), các quy định trong dự thảo...

Về mô hình cơ quan báo chí, ông Hùng gợi ý các đại biểu có ý kiến quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển không? Ở địa phương cần thiết kế ra sao, với cơ chế chính sách gì?

Về đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí, hiện phạm vi đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí còn rộng, dẫn đến số lượng cơ quan báo chí nhiều nhưng hiệu quả và chất lượng chưa đồng đều, có sự trùng lặp về tôn chỉ, mục đích, gây khó khăn cho công tác quản lý và phân tán nguồn lực. 

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về luật Báo chí sửa đổi- Ảnh 3.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TP.HCM trình bày tham luận

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, ông Hùng cho rằng công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh, tạo thuận lợi trong truyền thông nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về pháp lý và quản lý. Dự thảo đã có bước bổ sung quy định liên quan, tuy nhiên đề nghị các đại biểu cho ý kiến về nội dung này.

Về các vấn đề khác, như hành vi bị nghiêm cấm; quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí; việc thu hồi giấy phép; văn phòng đại diện, cơ quan thường trú; chuyển đổi số báo chí.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TP.HCM cũng trình bày nhiều nội dung nhằm đóng góp cho dự thảo. Ông Hùng ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí và cho biết, các ý kiến, nội dung tham luận sẽ là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo và Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

