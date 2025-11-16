"Đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất"

Lắng nghe ý kiến các thầy cô giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất".

Nhân dịp Ngày nhà giáo VN, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" vẻ vang và cao quý của dân tộc ta; gửi lời chào, thăm hỏi đến các em học sinh và các bậc phụ huynh.

"Qua những chia sẻ chân thành, xúc động của các thầy cô về chuyện đời, chuyện nghề tại cuộc gặp mặt, chúng ta trân trọng, biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp GD-ĐT", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục, nhất là tệ nạn ma túy; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục; duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò; thực hiện tốt phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiên cứu ngay quy định cụ thể liên quan việc quản lý học sinh sử dụng internet, phù hợp văn hóa VN và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, theo hướng vừa tiếp cận tri thức thế giới, vừa phát huy được trí tuệ, sáng tạo, vừa bảo đảm lành mạnh, chống tiêu cực...

Khởi công trục đại lộ sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội

Trước đó trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, thủ đô Hà Nội. Trục đại lộ sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân. Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP.Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha, dự kiến hoàn thành vào 2030. Khu đô thị thể thao Olympic đã phê duyệt 2 phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200 ha.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ đồng tình về mặt chủ trương với 2 dự án. Đây là những dự án lớn, góp phần xây dựng thủ đô "sáng xanh, sạch, đẹp", hiện đại, tầm cỡ quốc tế, nên Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, TP.Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19.12 tới, để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

Trước đó, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu. Theo đó, các bộ NN-MT, Y tế, VH-TT-DL và Thanh tra Chính phủ sớm ban hành trước ngày 25.11; thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu trong năm 2025 và triển khai chính thức từ 2026.

Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID; đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về công dân số, xã hội số, Chính phủ số, hoàn thành trước ngày 15.12.