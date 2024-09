Đề xuất lương giáo viên xếp cao nhất, giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm 5 năm

Sáng 25.9, tiếp tục phiên họp 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo luật Nhà giáo. Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, hiện nay các chế độ, chính sách đối với nhà giáo như lương giáo viên, phụ cấp, chế độ đãi ngộ, chế độ thu hút, sự tôn vinh của xã hội đối với nhà giáo… chưa thực sự tương xứng với vị thế, vai trò của nhà giáo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trình bày tờ trình tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Đời sống của nhà giáo còn khó khăn, nhà giáo chưa thể sống được bằng nghề, tiền lương của nhà giáo chưa thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho nhà giáo, nhất là nhà giáo trẻ và giáo viên mầm non.

Cùng đó, nhà giáo chưa nhận được sự quan tâm, bảo vệ xứng đáng từ xã hội, nên còn xảy ra nhiều sự việc đáng buồn về cách ứng xử từ xã hội, từ phụ huynh, người học đối với nhà giáo.

Điều này dẫn tới tình trạng nhà giáo không an tâm công tác, một bộ phận không nhỏ nhà giáo đã bỏ việc, chuyển việc, nhất là nhà giáo trẻ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm, nhiều địa phương, cơ sở giáo dục thiếu nguồn tuyển dụng để bổ sung số lượng nhà giáo còn thiếu…

Để khắc phục hạn chế nói trên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay, dự thảo luật quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và được hưởng các phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giúp nhà giáo yên tâm làm việc, cống hiến và phát triển nghề nghiệp; thu hút, trọng dụng và ưu đãi với người có tài năng làm nhà giáo; thu hút nhà giáo về công tác và công tác lâu dài trong ngành giáo dục, đặc biệt ở các vùng khó khăn...

Dự thảo luật cũng quy định tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và các cơ sở công lập tự chủ không ít hơn tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo quy định tại luật này có cùng trình độ đào tạo, cùng thâm niên, cùng chức danh trong các cơ sở giáo dục công lập đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, để đảm bảo nhà giáo vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên cho đến khi Nhà nước có hướng dẫn mới về chính sách tiền lương, dự thảo luật quy định tại điều khoản chuyển tiếp, cho phép nhà giáo tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường góp ý tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Giáo viên mầm non, lớp khuyết tật được nghỉ hưu sớm 5 năm

Về chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với nhà giáo, dự thảo luật quy định riêng giáo viên mầm non, giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật được nghỉ hưu trước 5 năm theo quy định về tuổi nghỉ hưu. Điều này đảm bảo phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục mầm non và phù hợp với hiện trạng điều kiện lao động của giáo viên mầm non.

"Hiện đã có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh điều kiện lao động của giáo viên mầm non nằm trong các chỉ số nghề nặng nhọc", ông Thưởng nói.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ tri thức, dự thảo luật quy định việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư và có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục để tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, cho phép cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục phổ thông) có thể ký hợp đồng lao động với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Tránh cách hiểu sẽ có một thang, bảng lương riêng dành cho nhà giáo

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho hay, thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đồng tình cần có chính sách tiền lương cho nhà giáo nhằm tạo động lực cho giáo viên an tâm công tác, thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm. Tuy nhiên, việc thể chế hóa chủ trương này cần phù hợp với bối cảnh thực hiện cải cách tiền lương; tránh cách hiểu sẽ có một thang, bảng lương riêng dành cho nhà giáo.

Góp ý, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhất trí với việc xây dựng quy định chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo để cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 29.

Tuy nhiên, ông Cường nêu rõ, việc cải cách tiền lương cho nhà giáo là rất khó khăn, phức tạp, cần nghiên cứu, rà soát để linh hoạt hơn khi triển khai.

Ông Cường gợi mở, có thể nghiên cứu theo hướng có chế độ đãi ngộ, thu hút người tài trong lĩnh vực giáo dục, tránh tình trạng "sống lâu thành lão làng", trong khi những người giỏi vào ngành giáo dục sau thì không có chính sách khuyến khích.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải thì nhất trí với nội dung nghỉ hưu sớm với giáo viên mầm non. "Giáo viên mầm non, khuyết tật nghỉ hưu trước 5 năm là hợp lý. Giáo viên mầm non khi ở độ tuổi lớn rồi, múa hát, chăm sóc các cháu nhỏ rất khó khăn. Khi tôi còn làm ở tỉnh, đây là nguyện vọng của giáo viên mầm non được phản ánh rất nhiều", bà Hải nói.