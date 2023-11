Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất

Tiền lương giáo viên khi thực hiện cải cách tiền lương là vấn đề được nhiều đại biểu (ĐB) chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Lương giáo viên mầm non chỉ 5 - 6 triệu đồng/tháng

ĐB Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Bình) cho biết Nghị quyết 29 của T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT yêu cầu lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. ĐB đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết chủ trương này có được cụ thể trong đợt cải cách tiền lương từ 1.7.2024 tới đây hay không và giải pháp cụ thể về chính sách tiền lương cho nhà giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp xây dựng bảng lương giáo viên GIA HÂN

Phúc đáp ĐB, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện nay, tổng thu nhập của nhà giáo gồm lương theo bậc chức danh nghề nghiệp và các phụ cấp lương đã có cải thiện hơn so với các ngành nghề khác. Dù vậy, bà Trà thừa nhận so với tính chất đặc thù nhà giáo vẫn còn thấp.

Bà Trà khẳng định trong thời gian tới khi thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ theo Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, đặc biệt là quán triệt Nghị quyết 29 của T.Ư, theo đó, lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang, bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. "Điều này là nhất quán", bà Trà nhấn mạnh. Về triển khai, Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ phối hợp Bộ GD-ĐT rà soát quy định tiền lương, nhất là tiền lương mới và phụ cấp về dự kiến phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất đối với nhà giáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chưa đồng tình, ĐB Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) phản ánh tiền lương giáo viên mầm non và tiểu học rất thấp trong khi phải làm việc từ sáng tới tối muộn, rất vất vả. "Mong Chính phủ và Bộ trưởng Nội vụ cần quan tâm sớm có chính sách cụ thể đối với giáo viên mầm non để thu hút lực lượng này cho giáo dục", ĐB nêu.

Báo cáo thêm, Bộ trưởng Nội vụ cho biết chính sách tiền lương của giáo viên mầm non, bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm. Lương của giáo viên nói chung và giáo viên mầm non được quan tâm hơn viên chức khác. Tuy vậy, bà Trà thừa nhận tổng thể tiền lương của giáo viên còn thấp dù công việc có tính chất đặc thù. "Theo tính toán của chúng tôi thì lương giáo viên mầm non chỉ 5 - 6 triệu đồng/tháng", bà Trà nói.

Nhắc lại đề án cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết chế độ tiền lương sẽ được cải cách dựa trên vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức theo Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương. Theo đó, mức lương cơ bản trong bảng lương là như nhau, tuy nhiên, tùy theo tính chất đặc thù nghề nghiệp sẽ có phụ cấp ưu đãi nghề như y tế, giáo dục. Bà Trà tái khẳng định trên tinh thần Nghị quyết 29 sẽ đảm bảo tiền lương của giáo viên cao hơn trong hệ thống bảng lương hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp xây dựng bảng lương giáo viên nói chung, giáo viên mầm non nói riêng, đồng thời xin ý kiến rộng rãi.

Vị trí việc làm chậm, chưa đảm bảo chất lượng

Liên quan tới cải cách tiền lương, nhiều ĐB chất vấn việc xây dựng vị trí việc làm trong cả hệ thống chính trị là điều kiện để cải cách chính sách tiền lương nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thiện. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay đến nay đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cơ quan hành chính có 686 vị trí, đơn vị sự nghiệp có 615 vị trí và cán bộ công chức cấp xã là 17 vị trí. Đặc biệt là danh mục 232 vị trí lãnh đạo trong hệ thống từ T.Ư đến cấp xã.

Dù vậy, Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận việc xây dựng đề án vị trí việc làm được tiến hành từ 2016 song tới nay vẫn chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ, căn cơ. Riêng trong khối cơ quan hành chính, bà Trà cho biết mới 13/15 bộ hoàn thành vị trí việc làm. Bà Trà cũng mong các bộ, ngành sớm hoàn tất đề án vị trí việc làm của hệ thống hành chính nhà nước trong thời gian sớm nhất để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương mà Quốc hội quyết định tại kỳ họp này.

Tranh luận với Bộ trưởng Nội vụ, ĐB Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) cho rằng vấn đề quan trọng không phải là hoàn thành vị trí việc làm mà cần quan tâm là chất lượng của vị trí việc làm đã xây dựng. Ông phản ánh đánh giá của các chuyên gia là hệ thống vị trí việc làm hiện nay chưa đảm bảo chất lượng. Điều này dẫn đến khi tinh giản biên chế thì không đảm bảo là nâng cao về chất lượng của bộ máy.

Phúc đáp ĐB, Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận tới thời điểm này việc xây dựng vị trí việc làm chưa đạt chất lượng như ĐB nêu. "Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu về quản lý biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và đáp ứng được yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", bà Trà nhấn mạnh.