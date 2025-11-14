Bổ sung hơn 53.000 tỉ cho địa phương để thực hiện mức lương cơ sở

Chiều 14.11, với 420/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2026.

Theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách T.Ư là hơn 1,2 triệu tỉ đồng. Tổng chi hơn 1,8 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán hơn 238.000 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, hơn 53.000 tỉ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, hơn 187.000 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2026 ẢNH: GIA HÂN

Về phân bổ ngân sách, nghị quyết nêu rõ, dành 15.000 tỉ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính. Trường hợp thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch, việc phân bổ, sử dụng theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.

Bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế hơn 6.400 tỉ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2024, cho Bộ Công an; hơn 1.100 tỉ đồng, tương ứng 15% bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các địa phương.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách T.Ư 100% và thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T.Ư cho ngân sách địa phương là hơn 10.400 tỉ đồng.

Quốc hội thống nhất dành 10.000 tỉ đồng chi thường xuyên triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, khả thi, không trùng lặp; phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân và cân đối ngân sách nhà nước.

Bố trí bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phương án phân bổ cho từng bộ, cơ quan T.Ư, địa phương.

Nghị quyết cũng nêu rõ, dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.