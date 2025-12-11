TP.HCM yêu cầu trường không gây áp lực điểm số với học sinh, giáo viên

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường không lấy kết quả học tập của học sinh để đánh giá thi đua giáo viên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo kế hoạch về thời gian do Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, bắt đầu từ nay cho đến trước ngày 3.1.2026, học sinh các cấp học sẽ thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá học kỳ 1.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường rà soát và có giải pháp khắc phục một số nội dung quan trọng: Tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định; bố trí thời khóa biểu chưa hợp lý; bệnh thành tích trong giáo dục, gây áp lực về điểm số với học sinh, giáo viên. Tuyệt đối không sử dụng kết quả học tập của học sinh để đánh giá thi đua hoặc khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 theo đúng kế hoạch; đảm bảo ma trận, đề kiểm tra phù hợp, đánh giá đúng năng lực học sinh; thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề, coi, chấm kiểm tra...

Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động liên kết về thực hiện chương trình nhà trường trong tập thể hội đồng giáo viên, phụ huynh học sinh nhằm tạo sự đồng thuận.

Đặc biệt, xây dựng và sắp xếp thời khóa biểu khoa học, tuân thủ đúng số tiết và thời lượng theo chương trình, phù hợp hướng dẫn của Sở GD-ĐT và không gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh trong quá trình học tập và đưa đón.

Theo Sở GD-ĐT TP, các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các nguy cơ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các tình huống mất an toàn khác nhằm bảo đảm quyền lợi, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú; kiểm soát nguyên liệu, quy trình chế biến để phòng tránh ngộ độc cho học sinh.

Về việc các nhà trường phối hợp các đơn vị đưa học sinh đi thi (các cuộc thi không do Sở GD-ĐT TP tổ chức, các cuộc thi quốc tế), lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo cần kiểm tra giấy phép của các đơn vị, thực hiện theo quy trình và gửi về Sở GD-ĐT, doanh nghiệp không trực tiếp gửi sở danh sách học sinh. Khi tổ chức công tác khen thưởng ở các trường học, nội dung khen thưởng cấp thành phố phải là các nội dung do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.