Lo không công bằng, Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ quy định thi học sinh giỏi lớp 9

Các phường, xã, đặc khu phải tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9

Tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông vào ngày 9.12, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu phải đứng ra tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường, xã để đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho học sinh.

Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ảnh: Độc Lập

Theo ông Quốc, năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phải chọn từ cấp phường, xã rồi mới chọn dự thi cấp thành phố.

Nếu phường, xã giao để trường tự chọn 1-2 học sinh/môn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố thì khó có sự công bằng cho học sinh, dẫn đến phản ứng của phụ huynh, học sinh, nhà trường.

Trong khi đó, theo quy định phân cấp phân quyền thì phường, xã phải đứng ra tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường, xã, tương tự như thi giáo viên giỏi phường, xã sau này. Bên cạnh đó, nghị quyết HĐND TP.HCM có quy định rõ mức chi cho công tác tổ chức cuộc thi cấp phường, xã

Phó giám đốc Sở GD-ĐT hướng dẫn, các phường, xã có thể mời chuyên gia, cụm chuyên môn tham gia hỗ trợ công tác ra đề. Sở GD-ĐT TP.HCM không ban hành đề tham khảo, cấu trúc đề mẫu cho kỳ thi học sinh giỏi.

Ông Nguyễn Bảo Quốc lưu ý, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 mang tính định hướng chuyên môn, giúp học sinh có niềm say mê, yêu thích môn học và là nguồn để tuyển chọn học sinh cho trường THPT chuyên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Trước đây phòng GD-ĐT tổ chức kỳ thi cấp quận, huyện rồi chọn học sinh đoạt giải tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi học sinh giỏi học sinh lớp 9 ẢNH: BÍCH THANH

Phụ huynh, giáo viên lo ngại không công bằng

Sở dĩ Sở GD-ĐT TP.HCM có những chỉ đạo cụ thể về công tác tổ chức kỳ thi chọn học giỏi lớp 9 như trên vì năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và thực hiện chính quyền 2 cấp, không còn phòng GD-ĐT cấp quận, huyện.

Cụ thể, Sở GD-ĐT quy định mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng ký trực tiếp trên trang quản lý của sở.

Đối với đơn vị dự thi có từ 1-3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS sẽ cử tối đa 3 học sinh/môn (ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ); cử tối đa 6 học sinh (môn khoa học tự nhiên); cử tối đa 4 học sinh (lịch sử, địa lý).

Đơn vị có từ 4-6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS cử tối đa 5 học sinh/môn (ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ); cử tối đa 9 học sinh (môn khoa học tự nhiên); cử tối đa 6 học sinh (lịch sử, địa lý).

Đơn vị có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS cử tối đa 8 học sinh/môn (ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ); tối đa 12 học sinh (khoa học tự nhiên); tối đa 8 học sinh (lịch sử, địa lý).

Với quy định trên, thực tế cho thấy, mỗi phường, xã, đặc khu thực hiện việc chọn học sinh giỏi tham dự cấp TP mỗi kiểu, có địa phương tổ chức thi cấp phường, xã, có nơi thì không tổ chức.

Từ đó, phụ huynh và giáo viên bức xúc cho rằng nếu phường không tổ chức thi học sinh giỏi cấp phường, mà chọn học sinh theo kiểu mỗi trường THCS cử 1-2 em đi thi là không công bằng. Vì trình độ học sinh của mỗi trường khác nhau.

Cũng có hiệu trưởng cho hay, có phường chủ trương không tổ chức thi chọn học sinh giỏi mà dự định cho các trường THCS chọn học theo thế mạnh. Các hiệu trưởng cho rằng nếu chọn theo hình thức như vậy không phù hợp, không thể đảm bảo chính xác về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong khi đó, UBND các phường cũng nêu khó khăn khi phải tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp phường khi không còn đội ngũ chuyên viên như phòng giáo dục và đào tạo trước đây. Chưa kể một số phường xã chỉ có 2, 3 trường THCS thì việc tổ chức một kỳ thi khá tốn kém và không hiệu quả.