TP.HCM tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, 12 thế nào khi không còn quận, huyện?

Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 theo đơn vị phường, xã, đặc khu ẢNH: P.H





Thi học sinh giỏi lớp 9 theo đơn vị phường, xã, đặc khu

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp TP vào ngày 18.3. Nội dung thi sẽ nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Các môn thi theo hình thức tự luận bao gồm ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ.

Môn tin học sẽ thi lập trình trên máy vi tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 9 tại các trường phổ thông, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị dự thi.

Do thực hiện chính quyền 2 cấp, không còn mô hình phòng GD-ĐT cấp quận, huyện nên Sở GD-ĐT quy định mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi.

Đối với mỗi đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, Sở GD-ĐT quy định các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 3 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 6 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 5 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 9 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 6 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 8 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 12 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (với khối lớp 9 còn lại), các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 10 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 24 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 16 học sinh.

Học sinh giỏi lớp 12 tham gia đội tuyển dự thi cấp quốc gia ẢNH: BẢO CHÂU

Quy định điều kiện với học sinh giỏi lớp 12

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp TP sẽ được tổ chức vào ngày 4.3.2026. Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Hình thức thi tự luận các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ.

Thi lập trình trên máy vi tính với môn tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 12, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các trường. Riêng những học sinh lớp 12 trong đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi của thành phố dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi.

Mỗi trường cử 5 học sinh tham dự thi các môn toán, vật lý, tin học, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ, tiếng Anh. Các môn tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung, cử tối đa 10 học sinh/môn.