Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học 2 buổi/ngày: Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu rà soát, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý

Bích Thanh
Bích Thanh
23/09/2025 05:50 GMT+7

Ngày 22.9, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Bảo Quốc sau 2 buổi họp góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2025 - 2026. Trong đó, với những nội dung về tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các chương trình nhà trường…, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải thực hiện đúng quy định.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo về dạy 2 buổi/ngày, chương trình nhà trường - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho học sinh

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, ông Nguyễn Bảo Quốc đã chủ trì hội nghị góp ý xây dựng kế hoạch giáo dục, chương trình nhà trường năm học 2025 - 2026 bậc phổ thông trong các ngày 28.8 và 10.9. Sau khi nghe đại diện các trường báo cáo kế hoạch giáo dục, chương trình nhà trường, ý kiến của các phòng ban và thảo luận tại hội nghị, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Bảo Quốc đã đưa ra kết luận và ban hành chỉ đạo bằng văn bản đến tất cả các trường phổ thông vào chiều qua, 22.9.

Không tổ chức dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào sáng thứ bảy 

Theo ông Quốc, kế hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện việc huy động đầy đủ nguồn lực về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có của nhà trường. Khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần thể hiện được nội dung, thời lượng, thời gian, địa điểm, chú ý đến sự phân hóa các đối tượng học sinh. Thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh lớp cuối cấp và học sinh có kết quả học tập chưa đạt theo quy định hiện hành. Xây dựng phương án phân công giáo viên bảo đảm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông.

Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện dạy 2 buổi/ngày, sắp xếp thời gian biểu hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường và sức khỏe của học sinh, thuận tiện việc đưa đón của phụ huynh học sinh (lệch ca, lệch giờ).

Thời khóa biểu phải được sắp xếp khoa học, phù hợp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa dạy học và hoạt động giáo dục; phân bổ phù hợp về thời lượng, thời điểm trong ngày và trong tuần, phù hợp tâm lý lứa tuổi. Bố trí tiết học của buổi 1 và buổi 2 linh hoạt, không gây áp lực cho học sinh để tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, việc tổ chức các nội dung buổi 2 phải thông tin, lấy ý kiến thống nhất với phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện, bố trí lớp và thời gian phù hợp theo từng nội dung để đáp ứng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh học sinh. Thời lượng và nội dung dạy học buổi 2 thực hiện theo hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025 - 2026.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo về dạy 2 buổi/ngày, chương trình nhà trường - Ảnh 2.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm pháp lý hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài ra, ông Nguyễn Bảo Quốc cũng yêu cầu các trường học căn cứ điều kiện thực tế, rà soát và ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm đúng định hướng, phát huy tính chủ động, sáng tạo đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, các trường được phép điều chỉnh, bổ sung để phù hợp trong năm học.

Rà soát, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày theo quy định, không tổ chức dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào sáng thứ bảy đối với các trường đã tổ chức học 2 buổi/ngày, chỉ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, năng khiếu, ôn tập theo nhu cầu và tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tính pháp lý của đơn vị hợp tác

Việc tổ chức dạy học môn ngoại ngữ và tin học cần thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Các tổ chức, đơn vị phối hợp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động; nội dung giảng dạy phải được Sở GD-ĐT thẩm định, đánh giá. Đồng thời, cần bảo đảm tính ổn định và tổ chức thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ một cấp học.

Cũng trong chỉ đạo về việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các chương trình nhà trường Sở GD-ĐT nêu rõ, hiệu trưởng chịu trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ hồ sơ pháp lý hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục (bao gồm giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động còn thời hạn đến khi kết thúc hợp đồng dự kiến, hồ sơ năng lực, khung chương trình, tài liệu giảng dạy). Việc phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tuyệt đối không chỉ định đơn vị thực hiện. Tổ chức các hoạt động giáo dục có chọn lọc trên cơ sở đảm bảo đầy đủ điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, phù hợp với khả năng, thế mạnh của đơn vị và nhu cầu của phụ huynh và học sinh.


Tin liên quan

Nghi ngờ học sinh phải học chương trình nhà trường để trả nợ, hiệu trưởng nói gì?

Nghi ngờ học sinh phải học chương trình nhà trường để trả nợ, hiệu trưởng nói gì?

Phụ huynh học sinh một trường THCS tại TP.HCM bức xúc việc thời khóa biểu hàng tuần có 10 tiết chương trình nhà trường và nghi ngờ 'học sinh phải học để trả nợ' do nhà trường nhận tài trợ của các công ty đối tác.

Học 2 buổi/ngày, không quá 7 tiết: Môn ngoại ngữ bị ảnh hưởng ra sao?

Học 2 buổi/ngày tại TP.HCM: Hoạt động nào phụ huynh phải đóng tiền?

Khám phá thêm chủ đề

chương trình nhà trường học 2 buổi/ngày hoạt động giáo dục kế hoạch giáo dục Thời khóa biểu Sở GD-ĐT TP.HCM môn tự nguyện môn liên kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận