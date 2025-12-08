Quy định tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM với 168 phường, xã, đặc khu sẽ ra sao?

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM) tham gia hoạt động thể dục thể thao ẢNH: HẠNH TRẦN

UBND 168 phường, xã, đặc khu phân bổ học sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6

Ngày 8.12, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai kết luận chỉ đạo của Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong về công tác tổ chức tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027.

Theo đó, căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM, UBND phường, xã và đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh chi tiết đối với các lớp đầu cấp, phù hợp với tình hình biến động dân cư, quy mô trường lớp và mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn. Quản lý dữ liệu và tổ chức giám sát toàn bộ công tác tổ chức các kỳ thi tại địa phương bảo đảm sự thống nhất với chỉ đạo của Sở GD-ĐT, phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn dân cư và 100% học sinh trong độ tuổi được đi học theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong việc tổ chức quản lý, xác thực đầy đủ, chính xác dữ liệu tuyển sinh tại địa phương, bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu ngành và dữ liệu dân cư. Cụ thể thực hiện rà soát, thống kê và cập nhật đầy đủ thông tin trẻ em trong độ tuổi đến trường theo từng khu phố, ấp; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp biến động dân cư.

Phối hợp với công an cấp xã xác minh thông tin "nơi ở hiện tại" của học sinh thông qua hệ thống VNeID, bảo đảm tính chính xác, hợp lệ và đồng bộ của dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh.

Thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ hiệu quả công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Tổ chức quy hoạch và phân bổ học sinh theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh tại địa phương bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục.

Phân bổ học sinh vào các trường mầm non, tiểu học, THCS theo đúng chỉ tiêu, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp và hướng dẫn của Sở GD-ĐT không để xảy ra quá tải cục bộ hoặc vượt quy mô cho phép.

Học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (P.Tân Hòa, TP.HCM) đọc sách trong giờ ra chơi ẢNH: BÍCH THANH

Tuyển sinh trực tuyến và giám sát minh bạch

Trong triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị chính quyền của các phường, xã, đặc khu tăng cường giám sát và tổ chức hỗ trợ trong toàn bộ quá trình tuyển sinh và thi cử tại địa phương, bảo đảm đúng quy định, công bằng và minh bạch. Giám sát đầy đủ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự tại các điểm thi và các cơ sở giáo dục tham gia tuyển sinh; kịp thời chấn chỉnh các nội dung chưa bảo đảm yêu cầu.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay các địa phương tổ chức tư vấn, hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn; bảo đảm phụ huynh nắm rõ quy trình, hạn chế sai sót.

Tiếp nhận và xử lý sơ bộ các phản ánh, kiến nghị của người dân trong phạm vi thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo và đề xuất Sở GD-ĐT đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bảo đảm mọi khâu trong quy trình tuyển sinh và tổ chức thi được thực hiện công bằng, khách quan, công khai và minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, can thiệp trái quy định.

Khi thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến, Sở GD-ĐT yêu cầu các địa phương, các trường bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Không yêu cầu phụ huynh cung cấp hồ sơ, giấy tờ bổ sung khi các thông tin đã được xác thực đầy đủ trên hệ thống VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư, trừ trường hợp cần thiết phải đối chiếu hoặc theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo sở này cũng phân công các phòng phụ trách chuyên môn duy trì và vận hành hiệu quả các kênh thông tin hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến 24/7 trong toàn bộ quá trình tuyển sinh đầu cấp, thi cử và các hoạt động chuyên môn liên quan bảo đảm tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương.