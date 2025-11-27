Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Một trường THCS đề xuất khảo sát tuyển sinh lớp 6

Bích Thanh
Bích Thanh
27/11/2025 17:16 GMT+7

Ngày 27.11, Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) đã có văn bản đề xuất với Sở GD-ĐT TP.HCM và UBND P.Bình Trưng về việc tiếp tục tổ chức tuyển sinh lớp 6 theo hình thức khảo sát năng lực học sinh.

Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Một trường THCS đề xuất khảo sát tuyển sinh lớp 6 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng, TP.HCM) tham gia hoạt động ngoại khóa. Trường đã thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát năng lực từ 3 năm học trở lại đây

ẢNH: T.Q.T

Trường THCS Trần Quốc Toản (Trường THCS Trần Quốc Toản 1 thuộc TP.Thủ Đức trước đây) thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế và được Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép thực hiện khảo sát năng lực tuyển sinh lớp 6 từ năm học 2023 - 2024 đến nay.

Trong đề xuất của Trường THCS Trần Quốc Toản có nêu, qua quá trình 3 năm thực hiện, nhà trường nhận thấy việc khảo sát năng lực đầu vào lớp 6 là cần thiết, giải quyết được áp lực tuyển sinh một cách khách quan, công bằng; giúp học sinh có cơ hội như nhau và nhà trường cũng như địa phương nâng cao được chất lượng mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP.HCM.

Chính vì vậy, Trường THCS Trần Quốc Toản đề xuất với Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND P.Bình Trưng xem xét phạm vi địa bàn tuyển sinh và chấp thuận tiếp tục duy trì thực hiện tổ chức khảo sát năng lực đầu vào tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với tổng số 350 học sinh. Trong đó ít nhất 6 lớp tiếng Anh tích hợp, còn lại là lớp tiếng Anh định hướng (toán, khoa học). Nội dung và thời gian tổ chức khảo sát căn cứ kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 – 2027 của UBND TP.HCM phê duyệt và Sở GD-ĐT cùng UBND P.Bình Trưng hướng dẫn.

Vào kỳ tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026, Trường THCS Trần Quốc Toản đã có 1.236 học sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 315 học sinh, tỷ lệ "chọi" là 1/3,92. Tất cả học sinh dự tuyển thực hiện bài khảo sát năng lực trong 90 phút.

