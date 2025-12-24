Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày dịp tết Dương lịch 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
24/12/2025 11:29 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để người lao động có kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ tết Dương lịch được quy định cụ thể tại bộ luật Lao động 2019, theo đó người lao động được nghỉ 1 ngày, vào ngày 1.1 hằng năm.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày trong dịp tết Dương lịch 2026

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong phương án nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ có nội dung về lịch nghỉ tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, còn lịch nghỉ tết Dương lịch chưa được đề cập.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2.1.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (10.1.2026). Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ ngày 2.1.2026 và đi làm bù vào ngày 10.1.2026.

Đề xuất đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, nếu phương án này được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 1.1.2026 đến hết chủ nhật, ngày 4.1.2026.

Bộ Nội vụ cho biết, đề xuất này nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo bộ luật Lao động 2019, mỗi năm người lao động được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày. Trong đó, gồm: tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (1.1); tết Nguyên đán 5 ngày (do người sử dụng lao động lựa chọn theo quyết định của Thủ tướng và thông báo trước ít nhất 30 ngày); Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày (10.3 âm lịch); ngày 30.4 nghỉ 1 ngày; ngày 1.5 nghỉ 1 ngày; Quốc khánh nghỉ 2 ngày (2.9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Năm 2026, tết Dương lịch là thứ năm. Trước đó, nhiều người lao động kỳ vọng có thể hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2.1.2026) sang thứ bảy (27.12.2025) hoặc thứ bảy (10.1.2026) để được nghỉ dài ngày.

Đi làm tết Dương lịch được trả tiền làm thêm giờ

Cũng theo bộ luật Lao động 2019, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, tết ngoài tiền lương còn được trả tiền làm thêm giờ, với mức ít nhất bằng 300% so với lương ngày làm việc bình thường.

Cụ thể, tiền lương làm thêm ban ngày được tính bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm; tiền lương làm thêm ban đêm được tính bằng 390%.

Phương án nghỉ tết Nguyên đán 2026 đối với cán bộ, công chức và người lao động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Công chức, viên chức sẽ nghỉ tết từ thứ bảy, ngày 14.2.2026 (27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22.2.2026 (mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

