Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết Noel và tết Dương lịch 2026: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
23/12/2025 07:34 GMT+7

Những ngày cuối năm sẽ có không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét sâu, vùng núi có nơi rét đậm, miền Trung và Nam bộ có mưa rào từ lễ Giáng sinh.

Dự báo thời tiết từ ngày 23.12 đến tết Dương lịch 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên cả nước thời tiết diễn biến phức tạp. Noel ở miền Bắc có rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Thời tiết Noel và tết Dương lịch 2026: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Noel ở miền Bắc sẽ có rét đậm

ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, tại Bắc bộ và bắc Trung bộ, các ngày 23 - 24.12 trời lạnh, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Riêng khu vực đông bắc Bắc bộ có mưa nhỏ rải rác.

Từ đêm 24 - 25.12, một đợt không khí lạnh tràn xuống khiến khu vực này có mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi cao thuộc đông Bắc bộ nhiệt độ sẽ giảm sâu, có nơi rét đậm.

Tại miền Trung, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Tây nguyên từ ngày 25 - 26.12 có thể có một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to đến rất to và giông. Từ ngày 26.12, phía bắc miền Trung trời chuyển rét về đêm và sáng.

Khác với nắng ráo trong những ngày vừa qua, thời tiết Nam bộ trong dịp Noel năm nay sẽ có mưa rào rải rác. Theo dự báo, từ chiều tối 24.12 đến hết ngày 25.12, Nam bộ có mưa rào và dông, có điểm mưa vừa đến mưa to.

Các khu vực khác tại Tây nguyên và Nam bộ trong những ngày còn lại chủ yếu ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Người dân cần đề phòng trong mưa giông có lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, lễ hội.

Miền Bắc rét đậm, rét hại trong tháng 1.2026

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sau lễ Giáng sinh cho đến tết Dương lịch 1.1.2026, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu tác động của không khí lạnh, trời rét, sáng sớm có sương mù. Ban ngày, trời khô ráo nhưng nhiệt độ thấp.

Còn tại miền Trung tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi mưa to sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi đón năm mới 2026. Các tỉnh thành miền Nam thời tiết ổn định dần sau đợt mưa dịp Noel, trời nắng.

Từ nay đến ngày 20.1.2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có nhiệt độ cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,0 độ C, có nơi cao hơn trên 1,0 độ C, tức là thời gian này ấm hơn cùng kỳ mọi năm, nhưng vẫn có các đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1.2026.

Tin liên quan

Thời tiết Noel ở Hà Nội rét căm căm, TP.HCM chỉ se se lạnh

Thời tiết Noel ở Hà Nội rét căm căm, TP.HCM chỉ se se lạnh

Dự báo thời tiết Noel năm nay ở Bắc bộ ban đêm trời vẫn rét đậm, rét hại. Trong khi đó, thời tiết ở miền Nam, trong đó có khu vực TP.HCM, trời không mưa, chỉ se se lạnh.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết noel thời tiết tết dương lịch 2026 rét đậm Không khí lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận