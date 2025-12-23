Thời tiết Noel và tết Dương lịch 2026: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết từ ngày 23.12 đến tết Dương lịch 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên cả nước thời tiết diễn biến phức tạp. Noel ở miền Bắc có rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết Noel ở miền Bắc sẽ có rét đậm ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, tại Bắc bộ và bắc Trung bộ, các ngày 23 - 24.12 trời lạnh, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Riêng khu vực đông bắc Bắc bộ có mưa nhỏ rải rác.

Từ đêm 24 - 25.12, một đợt không khí lạnh tràn xuống khiến khu vực này có mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi cao thuộc đông Bắc bộ nhiệt độ sẽ giảm sâu, có nơi rét đậm.

Tại miền Trung, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Tây nguyên từ ngày 25 - 26.12 có thể có một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to đến rất to và giông. Từ ngày 26.12, phía bắc miền Trung trời chuyển rét về đêm và sáng.

Khác với nắng ráo trong những ngày vừa qua, thời tiết Nam bộ trong dịp Noel năm nay sẽ có mưa rào rải rác. Theo dự báo, từ chiều tối 24.12 đến hết ngày 25.12, Nam bộ có mưa rào và dông, có điểm mưa vừa đến mưa to.

Các khu vực khác tại Tây nguyên và Nam bộ trong những ngày còn lại chủ yếu ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Người dân cần đề phòng trong mưa giông có lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, lễ hội.

Miền Bắc rét đậm, rét hại trong tháng 1.2026

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sau lễ Giáng sinh cho đến tết Dương lịch 1.1.2026, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu tác động của không khí lạnh, trời rét, sáng sớm có sương mù. Ban ngày, trời khô ráo nhưng nhiệt độ thấp.

Còn tại miền Trung tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi mưa to sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi đón năm mới 2026. Các tỉnh thành miền Nam thời tiết ổn định dần sau đợt mưa dịp Noel, trời nắng.

Từ nay đến ngày 20.1.2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có nhiệt độ cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,0 độ C, có nơi cao hơn trên 1,0 độ C, tức là thời gian này ấm hơn cùng kỳ mọi năm, nhưng vẫn có các đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1.2026.