Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc giảm 10 độ C, trời rét đậm kèm mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 13.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết miền Bắc nước ta gây ra rét đậm, mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc mưa rét từ hôm nay 13.12 ẢNH; ĐÌNH HUY

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ rồi mở rộng sang Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió mùa đông bắc cấp 3 - 4, ven biển 4 - 5, có nơi cấp 6, giật 7 - 8.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm đột ngột. Trong ngày 12.12, miền Bắc có nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 13.12, vùng núi và miền Bắc rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Đồng bằng miền Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C. Khu vực bắc Trung bộ, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to, từ đêm 13 - 14.12 trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ trưa và chiều mai 13.12, vịnh Bắc bộ có gió mùa đông bắc cấp 7 - 8, giật 9, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 7 - 8, giật 9 - 10, sóng cao 4 - 6 m.

Từ chiều tối 13.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và phía tây nam Biển Đông (kể cả đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6 - 7, giật 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m.

Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tác động gây ra mưa lớn diện rộng. Trong đêm qua và sáng sớm nay 13.12, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo hôm nay, khu vực Đông Bắc bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ, phía đông tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa lớn rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 25 - 50 mm, có nơi trên 90 mm.

Chiều và đêm 13.12, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn với lượng mưa trên 80 mm/3 giờ, gây ra ngập úng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, rét đậm, rét hại ở miền Bắc đợt này có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn ở miền Trung nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; đô thị, khu công nghiệp có thể ngập khi xảy mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn.

Trước đó, chiều 11.12, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện gửi 8 bộ: Quốc phòng, NN-MT, Công an, Công thương, Xây dựng, KH-CN, Y tế, GD-ĐT và 32 tỉnh, thành phố đề nghị chủ động ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh.