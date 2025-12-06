Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh, miền Trung đón mưa lớn 3 ngày

Đình Huy
06/12/2025 19:47 GMT+7

Theo dự báo, từ ngày 12.12, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong khi đó, miền Trung sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng từ 13 - 15.12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ đêm 6 - 8.12, khu vực miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng ngày và đêm 7.12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ dao động từ 16 - 23 độ C.

Bắc Trung bộ đêm 6.12 có mưa vài nơi, từ ngày 7 - 8.12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 18 - 25 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai đêm 6.12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 7 - 8.12 có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và giông. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo xa hơn về thời tiết cả nước, cơ quan khí tượng cho hay, từ khoảng ngày 12 - 13.12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, trời mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 13.12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13 - 14.12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Trong đợt rét đậm này, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp nhất 10 độ C, các tỉnh miền núi phía bắc dưới 9 độ C.

Trong khi đó, Bắc Trung bộ từ ngày 11 - 13.12 mưa rào, có nơi mưa to, đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13.12 trời chuyển rét, từ đêm 13 - 14.12 có nơi rét đậm.

Khu vực Quảng Trị, Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 8 - 10.12 và ngày 16.12 có mưa, mưa rào; ngày 11 - 12.12 có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Đặc biệt, từ ngày 13 - 15.12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cao nguyên Trung bộ từ ngày 9 - 11.12 và ngày 13 - 14.12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có giông; Nam Bộ thời kỳ từ ngày 10 - 12.12 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Biển Đông thời tiết xấu do không khí lạnh

Hiện nay, khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; ở trạm Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự báo, từ 7 - 8.12, bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh; vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 5 m, biển động; vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 8.12,vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Từ ngày 8.12, vùng biển phía đông khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

