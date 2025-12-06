Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Chiều 6.12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi 7 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ và 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, yêu cầu sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông của khu vực miền Trung Philippines.

Lúc 13 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,8 độ vĩ bắc và 125,9 độ kinh đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, giật cấp 8; di chuyển hướng tây với tốc độ 5 - 10 km/giờ. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng ngày 8.12, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong công điện, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia nêu rõ, vùng nguy hiểm trong 48 giờ là từ vĩ tuyến 10,5 - 13,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 118,0 độ kinh đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Theo đó, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, các địa phương, bộ ngành liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.



