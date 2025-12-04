Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4.12, ông Hoàng Đức Cường, Cục phó cục Khí tượng thủy văn, cho biết ngay sau bão số 15, Biển Đông sẽ có bão số 16 trong những ngày tới.

Ông Hoàng Đức Cường thông tin Biển Đông sắp có bão số 16 ẢNH: P.H

Theo ông Hoàng Đức Cường, từ ngày 3.12, vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc - 135 độ kinh đông, đang di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc.

Dự báo đến ngày 6 - 7.12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua miền trung của Philippines và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 16 trong năm nay.

Biển Đông sắp có bão số 16, sẽ gây mưa lớn ở miền Trung

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 16 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực trung và nam Trung bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa.

Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, đến hết tháng 11, Biển Đông đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới). 2025 trở thành năm có bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông, kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961) đến nay. Trước đó, năm 2017 có 20 bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Ngay sau bão số 16, Biển Đông có khả năng xuất hiện thêm 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nữa trước khi khép lại mùa bão năm 2025.

Chia sẻ nhận định thời tiết tháng 12, ông Hoàng Đức Cường thông tin, khu vực trung và nam Trung bộ có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị trở vào đến phía bắc của duyên hải nam Trung bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ở các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh tiếp tục tăng tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.