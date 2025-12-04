Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Biển Đông sắp có bão số 16, sẽ gây mưa lớn ở miền Trung

Phan Hậu
Phan Hậu
04/12/2025 11:55 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đang đi vào Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão số 16 trong năm nay, gây mưa lớn ở miền Trung.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4.12, ông Hoàng Đức Cường, Cục phó cục Khí tượng thủy văn, cho biết ngay sau bão số 15, Biển Đông sẽ có bão số 16 trong những ngày tới.

Biển Đông sắp có bão số 16, sẽ gây mưa lớn ở miền Trung- Ảnh 1.

Ông Hoàng Đức Cường thông tin Biển Đông sắp có bão số 16

ẢNH: P.H

Theo ông Hoàng Đức Cường, từ ngày 3.12, vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc - 135 độ kinh đông, đang di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc.

Dự báo đến ngày 6 - 7.12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua miền trung của Philippines và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 16 trong năm nay.

Biển Đông sắp có bão số 16, sẽ gây mưa lớn ở miền Trung

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 16 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực trung và nam Trung bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa.

Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, đến hết tháng 11, Biển Đông đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới). 2025 trở thành năm có bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông, kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961) đến nay. Trước đó, năm 2017 có 20 bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Ngay sau bão số 16, Biển Đông có khả năng xuất hiện thêm 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nữa trước khi khép lại mùa bão năm 2025.

Chia sẻ nhận định thời tiết tháng 12, ông Hoàng Đức Cường thông tin, khu vực trung và nam Trung bộ có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị trở vào đến phía bắc của duyên hải nam Trung bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ở các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh tiếp tục tăng tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

Tin liên quan

Bão số 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Nam bộ mưa lớn

Cơn bão số 16 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới nhưng sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh Nam bộ và vùng mưa mở rộng đến các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn miền Trung áp thấp nhiệt đới Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận