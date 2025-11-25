Hôm nay, Bắc bộ trời rét đậm, không khí lạnh ảnh hưởng đến trung Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó là khu vực tây Bắc bộ và trung Trung bộ.



Ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao đề phòng khả năng có sương muối ẢNH: ĐÌNH HUY

Ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc bộ đề phòng khả năng có sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 15 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM và Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.



