Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
24/11/2025 08:59 GMT+7

Sáng nay (24.11), phía đông Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão và vào Biển Đông thành bão số 15 vào ngày 26.11. Bão số 15 có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung nước ta.

Trong 2 ngày tới, Biển Đông có thể đón bão số 15, không loại trừ khả năng bão ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh nam Trung bộ trong những ngày tới. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), sáng nay (24.11), vùng áp thấp phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ gió ở vùng trung tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9, di chuyển với tốc độ 10 km/giờ theo hướng tây về phía đảo Cebu của Philippines.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông- Ảnh 1.

Vùng áp thấp ở phía đông Philippines sáng nay mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

NGUỒN: W.D

Dự báo trong ngày 25.11 sẽ mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 11 và đổ bộ vào Philippines. Bão sẽ tăng tốc di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/giờ.

Bão tiếp tục tăng tốc lên 25 km/giờ và vào Biển Đông thành cơn bão số 15 trong ngày 26.11. Trên Biển Đông bão sẽ mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông- Ảnh 2.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên và vào Biển Đông thành cơn bão số 15

NGUỒN: JMA

Bão số 15 có xu hướng mạnh thêm và di chuyển với tốc độ 15 km/giờ về hướng các tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong ngày hôm nay 24.11, do ảnh hưởng không khí lạnh, trên biển từ chiều nay, tại vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Khu vực bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Từ chiều tối 24.11, khu vực từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Tình trạng sóng to gió lớn trên biển có xu hướng gia tăng trong ngày 25.11.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông- Ảnh 3.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão vào Biển Đông trong những ngày tới 

Nguồn: NCHMF


Tin liên quan

Hôm nay không khí lạnh về, miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, miền Trung mưa lớn

Hôm nay không khí lạnh về, miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, miền Trung mưa lớn

Hôm nay (24.11), không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta và tiếp tục tăng cường khiến ngày mai trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất dưới 10 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung có khả năng xuất hiện mưa lớn đến ngày 25.11.

Không khí lạnh mới đang về, miền Trung tiếp tục đón đợt mưa lớn

Khám phá thêm chủ đề

bão bão số 15 Bão vào Biển Đông áp thấp nhiệt đới Bão trên Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận