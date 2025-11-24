Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Trong 2 ngày tới, Biển Đông có thể đón bão số 15, không loại trừ khả năng bão ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh nam Trung bộ trong những ngày tới. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), sáng nay (24.11), vùng áp thấp phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ gió ở vùng trung tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9, di chuyển với tốc độ 10 km/giờ theo hướng tây về phía đảo Cebu của Philippines.

Vùng áp thấp ở phía đông Philippines sáng nay mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới NGUỒN: W.D

Dự báo trong ngày 25.11 sẽ mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 11 và đổ bộ vào Philippines. Bão sẽ tăng tốc di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/giờ.

Bão tiếp tục tăng tốc lên 25 km/giờ và vào Biển Đông thành cơn bão số 15 trong ngày 26.11. Trên Biển Đông bão sẽ mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên và vào Biển Đông thành cơn bão số 15 NGUỒN: JMA

Bão số 15 có xu hướng mạnh thêm và di chuyển với tốc độ 15 km/giờ về hướng các tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong ngày hôm nay 24.11, do ảnh hưởng không khí lạnh, trên biển từ chiều nay, tại vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Khu vực bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Từ chiều tối 24.11, khu vực từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Tình trạng sóng to gió lớn trên biển có xu hướng gia tăng trong ngày 25.11.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão vào Biển Đông trong những ngày tới Nguồn: NCHMF



