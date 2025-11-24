Hôm nay không khí lạnh về, miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, miền Trung mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều và đêm nay (24.11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó là khu vực tây Bắc bộ và trung Trung bộ.
Ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25.11 trời rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Khu vực Hà Nội phổ biến không mưa, từ ngày 25.11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.
Ảnh hưởng không khí lạnh, trên biển từ chiều nay, tại vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.
Khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.
Từ chiều tối 24.11, khu vực từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Trong ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.
