Không khí lạnh mới đang về, miền Trung tiếp tục đón đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện nay (23.11), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm 24.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Đợt không khí lạnh mới đang về sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai 24.11 ẢNH: PHÀNG A CHÌA

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ ngày 25.11 trời rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trên biển, từ chiều 24.11, ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. Khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Từ chiều tối 24.11, khu vực biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Cảnh báo trên đất liền có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trên khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Trong 24 giờ qua (từ 11 giờ ngày 22.11 đến 11 giờ ngày 23.11), khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to như: Sông Hinh 94,7 mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 70,4 mm (Khánh Hoà)... Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trên các xã phường thuộc 2 địa phương trên.