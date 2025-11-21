Triều cường sông Sài Gòn vượt báo động 3, lũ sông Đồng Nai vượt báo động 2

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay, mực nước triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục tăng và vượt mức báo động 3 ở tất cả các trạm đo. Cụ thể, tại trạm Nhà Bè và Phú An cùng vượt báo động 3 là 4 cm; trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3 đến 12 cm.



Vào chiều nay hoặc mai, triều cường trên sông Sài Gòn có thể đạt đỉnh, gây ngập nặng nhiều nơi. Có khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Do triều cường tăng nên nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu hơn so với ngày hôm trước, khiến nhiều người dân gặp khó khăn trên đường đến trường và nơi làm việc trong sáng nay.

Dự báo, trong một hai ngày tới, đỉnh triều cường tiếp tục tăng; cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,65 - 1,17 m; vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm. Còn tại trạm Thủ Dầu một từ 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 15 - 20 cm. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập nặng ở các vùng trũng thấp. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường sông ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn cấp độ 2.

Bên cạnh đó, mực nước lũ trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang lên; lúc 7 giờ sáng ngày 21.11, tại trạm Tà Lài trên mức báo động 2 là 18 cm. Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và dao động ở trên mức báo động 2. Và trong 12 - 24 giờ tiếp theo tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.