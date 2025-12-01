Dự báo tháng 12 Biển Đông có thể đón 2 cơn bão, miền Trung vẫn mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 11, Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, trong đó, bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong tháng 12, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ẢNH: T.N

Cụ thể, sáng sớm 5.11, bão Kalmaegi đi vào khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm 2025. Bão di chuyển khá nhanh theo hướng tây tây bắc với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Trong ngày 5.11, bão mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh hơn với tốc độ 25 - 30 km/giờ và tiếp tục mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17 vào sáng 6.11. Sau đó, bão Kalmaegi giảm xuống 1 cấp và đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai rồi đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trong khi đó, bão Fung Wong đi vào vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 rạng sáng 10.11. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ. Sau đó bão số 14 đổi hướng, di chuyển ra ngoài Biển Đông theo hướng đông bắc, không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta.

Bão Koto đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 15 vào đêm 25.11. Trong quá trình hoạt động tại Biển Đông, bão số 15 có cường độ mạnh nhất là cấp 12, giật cấp 15. Đáng chú ý, cơn bão này liên tục đổi hướng di chuyển từ tây tây bắc sang hướng tây nam rồi sang hướng bắc với tốc độ di chuyển chậm dần.

Từ tối 29.11 đến sáng 1.12 bão số 15 hầu như ít di chuyển với cường độ giảm dần, dự kiến sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa trong ngày 2.12.

Ngoài 3 cơn bão trên, trong tháng 11, Biển Đông cũng có 1 áp thấp nhiệt đới hoạt động. Đây là áp thấp nhiệt đới hình thành từ tàn dư của bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang tây bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn đi vào Biển Đông áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền Việt Nam.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 12, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm tháng 12 trên Biển Đông có 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn).

Cũng trong thời điểm này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại, tập trung tại khu vực vùng núi phía bắc nước ta.

Tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12). Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo để có biện pháp ứng phó.



