Thời sự

Bão số 15 (bão Koto) 'gần như đứng im', tiếp tục suy yếu, hướng vào miền Trung

Phan Hậu
Phan Hậu
01/12/2025 07:23 GMT+7

Cường độ bão số 15 (bão Koto) đã giảm thêm 1 cấp nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, có thời điểm gần như đứng im. Bão đã đổi hướng di chuyển, đang hướng thẳng vào miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 1.12, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc và 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8, tương đương tốc độ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Bão số 15 (bão Koto) 'gần như đứng im', tiếp tục suy yếu, hướng vào miền Trung- Ảnh 1.

Bão số 15 đang hướng vào các tỉnh miền Trung

ẢNH: VNDMS

So với ngày hôm qua 30.11, cường độ bão số 15 đã giảm thêm 1 cấp và tiếp tục đổi hướng di chuyển. Hiện nay, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, hướng vào các tỉnh Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão 4 - 6 m; biển động mạnh.

Theo đó, tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 4 giờ sáng mai 2.12, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc và 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170 km.

Lúc này, dự báo bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 5 km/giờ. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm là khu vực từ 12,0 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh đông.

Do ảnh hưởng của bão số 15, dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Gia Lai - Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 bão koto áp thấp nhiệt đới Biển Đông
